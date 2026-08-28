Радимов: «Поведение Талалаева помешает ему возглавить топ-клуб»

Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. По его мнению, эмоциональное поведение наставника калининградцев вредит его карьере и может стать препятствием для работы в топ-клубе .

«Это вредит самому Талалаеву. Не скажу, что он хороший… Неплохой, нормальный тренер, который мог бы себя попробовать в команде высшего уровня. Руководство топ-клуба увидит такое [поведение] и скажет: "Вы что, с ума сошли? Вы сначала его успокойте"», — приводит слова Радимова «Матч ТВ» .

Напомним, что Талалаев был дисквалифицирован на четыре матча РПЛ и оштрафован на 400 тысяч рублей за оскорбительный жест в сторону трибун в матче 5-го тура против «Рубина» (1:1). В КДК РФС отметили повторный характер нарушения — ранее тренер уже получал дисквалификации после игр со «Спартаком» и ЦСКА .

Ранее Радимов уже критиковал поведение Талалаева в прессе, а конфликт между ними получил широкую огласку после того, как эксперт назвал тренера «Андрюшей» в прямом эфире . Специалист пропустит матчи «Балтики» против «Родины», «Локомотива», «Факела» и «Зенита» .