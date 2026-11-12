Радимов - об Ахметзянове: «Предложения от топ-клубов он получал и еще получит»

Фото: fcorenburg.ru Подробнее: https://www.tatar-inform.ru/news/ildar-axmetzyanov-o-pobede-nad-rubinom-orenburg-pobedil-silnuyu-komandu-6033245

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение, что главному тренеру «Оренбурга» Ильдару Ахметзянову пока не стоит покидать клуб ради работы в больших командах. По словам Радимова, специалисту следует завершить текущий сезон в «Оренбурге».

«Точно получит. Думаю, он уже получал. Но этот сезон точно нужно доработать в "Оренбурге". А предложения точно от него никуда не денутся, потому что он очень хороший тренер», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что ранее СМИ связывали Ахметзянова с переходом в «Рубин» на место Франка Артиги, однако, по данным инсайдера Ивана Карпова, приглашение тренера в Казань сейчас затруднено. В «Оренбурге» уверены, что специалист останется с командой как минимум до зимней паузы. Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.