Радик Вахитов: Внешнеторговый оборот Татарстана за 11 месяцев 2021 года вырос на 45%

В январе-ноябре 2021 года показатели внешнеторгового оборота республики достигли 16 млрд долларов. Это на 45% выше показателей 2020 года. Такие данные в интервью ИА «Татар-информ» назвал представитель МИД России в Казани Радик Вахитов.

«Если ориентироваться на данные статистики Федеральной таможенной службы России, то могу с уверенностью сказать, что внешнеторговый оборот Татарстана по итогам января-ноября 2021 года вырос на целых 45% по сравнению с показателями 2020 года и составил 16 млрд долларов», — отметил он.

Дипломат добавил, что говоря о внешней торговле, не стоит забывать о непредсказуемости пандемии. Этот фактор в любой момент может внести значительные коррективы в деловые отношения между регионами странами.

«Вместе с тем мы по-прежнему не должны забывать о сохраняющихся мировых эпидемиологических ограничениях и растущем санкционном давлении на нашу страну. Это вносит соответствующие коррективы в выстраивание внешнеэкономических связей Татарстана с зарубежными партнерами», — заключил Радик Вахитов.