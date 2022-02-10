Радик Вахитов: «Татарстан остается важным проводником в диалоге России с исламским миром»

Как за годы пандемии изменились международные связи Татарстана, удалось ли нарастить внешнеторговый оборот и почему санкции не смогли помешать сотрудничеству республики с регионами по всему миру, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» представитель МИД России в Казани Радик Вахитов.

Радик Вахитов: «С учетом стремительно меняющейся политической ситуации в мире усилили соответствующую разъяснительную работу с органами государственной власти республики» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Важным направлением стала помощь гражданам по въезду в Россию»

— Радик Рафикович, ежегодно 10 февраля страна отмечает День дипломатического работника. Как вы оцениваете работу Представительства МИД РФ в Казани по итогам 2021 года? Какие планы стояли перед ведомством, что удалось воплотить в жизнь, а что пришлось сдвинуть вправо по графику из-за коронавируса?

— Одним из основных направлений деятельности Представительства в 2021 году, как и прежде, оставалось содействие республиканским органам власти в дальнейшем развитии международных и внешнеэкономических связей Татарстана с зарубежными партнерами, но с учетом сохраняющихся эпидемиологических ограничений как в регионе, так и в мире в целом. Работа проводилась совместно с нашими коллегами как в российских посольствах и консульствах, так и с Департаментом внешних связей Президента Республики Татарстан, подразделениями республиканских министерств и ведомств, курирующими международную тематику.

Кроме того, с учетом стремительно меняющейся политической ситуации в мире и возможных негативных тенденций в развитии международных отношенийусилили соответствующую разъяснительную работу с органами государственной власти республики. В целях соблюдения принципа единства внешней политики и координирующей роли МИД России продолжали информирование наших коллег на местах о вопросах международного положения и направлениях российской внешней политики.

Немаловажным в работе Представительства в условиях сохраняющихся коронавирусных ограничений было оказание содействия российским и иностранным гражданам, обращающимся к нам за разъяснениями относительно порядка действия по въезду в Россию и выезду за рубеж в соответствии с действующими в этой области распоряжениями Правительства РФ.

Безусловно, второй год пандемии Covid-19 внес свои коррективы и в работу Представительства. Наряду с другими организациями в Татарстане выстраиваем нашу деятельность с учетом антиковидных предписаний и рекомендаций.

«К сожалению, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире выдача электронных виз была временно приостановлена» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Выдача деловых виз в Татарстан удвоилась»

— В одном из прошлых интервью вы рассказывали о планах по внедрению электронных виз, чтобы иностранцы по ним могли посещать нашу страну. Состоялся ли запуск этого инструмента в 2021 году и смогли ли иностранцы посетить Татарстан по электронным визам?

— Летом 2020 года были внесены изменения в Федеральный закон о порядке выезда и въезда в РФ. Данные изменения позволили оформлять электронную визу для посещения России. Был создан перечень из 52 государств, граждане которых могли бы воспользоваться данной услугой на специально созданном сайте МИД России или с помощью мобильного приложения. Правительством РФ также утвержден перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе, в число которых вошел Международный аэропорт «Казань». Кстати, прилетев по такой визе в Татарстан, иностранный гражданин вправе посещать и другие субъекты России.

Электронная виза подходит для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Рассмотрение заявки на выдачу электронной визы занимает не более четырех календарных дней, а максимально разрешенный срок нахождения на территории России по такой визе — до 16 дней. Такое нововведение, безусловно, по всем прогнозам, должно было способствовать увеличению притока туристов и деловых кругов в регион.

Но, к сожалению, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире, выдача электронных виз была временно приостановлена. Как только антиковидные меры будут сняты Правительством РФ, мы проинформируем государственные органы власти республики. В случае появления дополнительных вопросов будем давать консультации и разъяснения по порядку получения электронных виз иностранными гражданами.

Если уж коснулись темы виз, то отмечу, что Представительство по заявкам государственных органов власти Татарстана продолжает также оформлять деловые приглашения иностранным гражданам. Их количество в 2021 году практически удвоилось.

«Прилетев по электронной визе в Татарстан, иностранный гражданин вправе посещать и другие субъекты России» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Граждане обращаются по ковид-ограничениям за границей, поиском родственников за рубежом»

— Вы упомянули о содействии обратившимся в Представительство российским и иностранным гражданам. Какие вопросы волновали людей чаще всего, в чем им требовалась помощь?

— Сотрудниками Представительства в ежедневном режиме проводится прием посетителей из числа российских и иностранных граждан по вопросам, относящимся к компетенции Представительства. Мы работаем с соблюдением эпидемиологических ограничений. Ежегодно мы даем устные и письменные консультации сотням граждан, участвуем в Едином дне приема граждан, а также два раза в год ведем личный прием в Приемной Президента России в Казани. Получить необходимую консультацию можно по телефону, по электронной почте, заполнив специальную форму на официальном сайте и даже написав сообщение на наших официальных страницах в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте).

Поскольку ситуация в мире с коронавирусной инфекцией по-прежнему остается напряженной, актуальными вопросами для российских граждан при выезде за границу остаются антиковидные условия и ограничения, принятые зарубежными странами. Также остаются вопросы, связанные с истребованием документов из государственных органов иностранных государств, поиск родственников за рубежом и иные правовые и консульские вопросы.

Иностранцы чаще всего обращаются с проблемами, связанными с визами и временным пребыванием на территории России. Бывают также обращения, не относящиеся напрямую к нашим полномочиям, среди которых часто встречаются вопросы получения гражданства или легализация документов. Тем не менее по всем обращениям оказывается содействие либо дается разъяснение.

Еще раз отмечу о необходимости изучения юридических и культурных особенностей страны, в которую российский гражданин запланировал свою поездку. Нередко происходят различные инциденты в ходе поездок наших граждан за рубеж. Например, нарушения иностранного законодательства, несчастные случаи, экстренные ситуации природного происхождения и др. МИД России ведет постоянную разъяснительную работу для того, чтобы максимально оградить граждан России от таких проблем.

На отдельном сайте Ситуационно-кризисного центра собрана различная информация, которая призвана помочь в экстренных ситуациях. Также в своем телеграм-канале Консульский департамент МИД России публикует важные изменения и свои рекомендации. На сайтах российских зарубежных представительств часто размещена информация об особенностях пребывания в той или иной стране. Эта информация зачастую основана на практике работы консульств и учитывает главные проблемы, с которыми наши граждане сталкиваются в той или иной стране. Полезная информация для выезжающих за рубеж размещена в том числе и на сайте Представительства. Рекомендовал бы пользоваться всеми этими доступными ресурсами для безопасного путешествия.

«Иностранцы чаще всего обращаются с проблемами, связанными с визами и временным пребыванием на территории России» Фото: ИА «Татар-информ»

«Поддержка Путина придает всероссийское значение торжествам 1100-летия принятия ислама на Волге»

— В 2022 году Татарстан будет отмечать знаковую дату 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Ожидается целая череда масштабных мероприятий, в том числе с участием зарубежных гостей. Вовлечено ли Представительство в подготовку данных торжеств?

— Действительно, одним из крупных и исторически значимых для Татарстана мероприятий в текущем году станет празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Руководством республики проводится активная организационная работа, в том числе направляются приглашения партнерам из стран мусульманского мира по участию в торжественных мероприятиях.

Празднование данного исторического события планируется провести в увязке с проведением в мае текущего года в Казани ежегодного Международного экономического форума KazanSummit. Представительством в случае необходимости может быть оказано организационное и протокольное содействие в пределах своей компетенции и в тесной координации с республиканскими властями.

Хотел бы отдельно напомнить, что празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией было поддержано Президентом РФ Владимиром Путиным. Это придает данному событию поистине всероссийское значение. Праздничные мероприятия планируется провести не только в историческом Болгаре, но и в Москве, а также в рамках работы Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Если говорить про взаимодействие Татарстана с партнерами из государств исламского мира в целом, то республика наряду с другими российскими регионами, где присутствует мусульманское население, продолжает выступать важным проводником в диалоге России со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) и государствами арабского мира.

Российское участие в качестве страны-наблюдателя в деятельности ОИС положительно сказывается не только на исламских странах мира, но и на мусульманском сообществе самой России. Показательным примером стало проведение в ноябре 2021 года в Саудовской Аравии заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую возглавляет Президент РТ Рустам Минниханов. В ходе пребывания там Президент Татарстана также провел встречи с руководством королевства.

По итогам упомянутого визита было принято решение о провозглашении Казани городом первого печатного Корана в мусульманском мире и подписании меморандума о взаимопонимании между международным новостным агентством Sputnik и Союзом информагентств ОИС «УНА».

«Показательным примером стало проведение в ноябре 2021 года в Саудовской Аравии заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую возглавляет Рустам Минниханов» Фото: tatarstan.ru

«Казань провозглашена молодежной столицей исламского мира в 2022 году»

— Какие еще мероприятия в 2022 году планируется проводить по линии международного сотрудничества в нашей республике?

— Среди других крупных международных мероприятий, которые планируется провести в Татарстане в этом году, можно выделить следующие: Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022», заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», форумы молодых предпринимателей и молодых дипломатов стран ОИС, 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, съезд Всемирного конгресса татар, Международный форум Kazan Digital Week и форум «Деловые партнеры Татарстана».

Хотел бы также сказать, что Казань провозглашена молодежной столицей исламского мира на 2022 год. Он выиграл этот статус, обойдя в конкурентной борьбе такие города, как Фес, Стамбул, Доха, и другие. Международные мероприятия, которые пройдут по этой линии, в скором времени будут анонсированы и размещены на сайте Министерства по делам молодежи РТ.

«Казань стала молодежной столицей исламского мира, обойдя в конкурентной борьбе такие города, как Фес, Стамбул, Доха, и другие» Фото: minmol.tatarstan.ru

«Радует, что дипломатический корпус в Казани уверенно расширяется»

— В последние месяцы значительно обострилась антироссийская риторика со стороны западных стран, России постоянно угрожают введением новых жестких санкций. Одновременно с этим произошли беспрецедентные беспорядки в Казахстане, которые привели к значительным политическим изменениям в этой республике. Как все эти события скажутся на региональном сотрудничестве Татарстана с перечисленными странами?

— Учитывая стремление Запада сохранить свое доминирование и однополярный мир, хотя этот мир давно уже стал многополярным и многовекторным, сложно сейчас давать какие-либо долгосрочные прогнозы. Неясно, как отношения России и Запада будут сказываться, в частности, на развитии международных и внешнеэкономических связей Татарстана со своими традиционными и новыми западными партнерами. Конкретно в этой ситуации действия Запада чреваты долгосрочными дестабилизирующими последствиями для всех участников международной деятельности. Россия всегда стремилась к политике выстраивания дружественного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в рамках большого Евразийского партнерства.

В последнем случае важно упомянуть о состоявшемся в январе 2022 года рабочей поездке Президента РТ в Казахстан. Этот визит, несмотря на произошедшие там события, дал новый импульс существующим внешнеэкономическим связям Татарстана с Казахстаном в рамках многопланового российско-казахстанского сотрудничества.

Подтверждением особых отношений между странами и понимания важности регионального сотрудничества является и тот факт, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует 10 февраля прилететь в Москву для обсуждения двусторонних вопросов сотрудничеств. В рамках данного рабочего визита он планирует посетить и Татарстан.

Дополнительно отмечу, что на сегодняшний день все также продолжается активная работа с иностранными дипломатическими учреждениями, аккредитованными в Казани, в том числе и с Генеральным консульством Республики Казахстан. Напомню, что в Казани сейчас помимо Казахстана представлены Турция, Туркменистан, Узбекистан, Иран, Китай, Венгрия и Белоруссия.

Надеюсь, что в этом году наши друзья из Саудовской Аравии будут более активны и предпримут официальные шаги для начала работы своего Генерального консульства в Казани. Хотел бы также упомянуть, что российской и киргизской сторонами ведется активная работа по открытию Генерального консульства Киргизской Республики в Казани. Не может нас не радовать тот факт, что дипломатический корпус в Казани медленно, но уверенно расширяется.

«Визит Рустама Минниханова дал новый импульс существующим внешнеэкономическим связям Татарстана с Казахстаном» Фото: president.tatarstan.ru

«Внешнеторговый оборот Татарстана вырос на 45%»

— Каким оказался 2021 год для внешнеэкономической деятельности Татарстана? Какие страны оказались главными внешнеторговыми партнерами республики? Удалось ли республике выйти на допандемийные уровни внешней торговли?

— Если ориентироваться на данные статистики Федеральной таможенной службы России, то могу с уверенностью сказать, что внешнеторговый оборот Татарстана по итогам января — ноября 2021 года вырос на целых 45% по сравнению с показателями 2020 года и составил 16 млрд долларов.

Вместе с тем мы по-прежнему не должны забывать о сохраняющихся мировых эпидемиологических ограничениях и растущем санкционном давлении на нашу страну. Это вносит соответствующие коррективы в выстраивание внешнеэкономических связей Татарстана с зарубежными партнерами.

В географической структуре внешнеторгового оборота республики на долю стран дальнего зарубежья в январе — ноябре 2021 года приходилось 88,13%, на долю стран СНГ — порядка 11,87%.

Основными торговыми партнерами Татарстана среди стран дальнего зарубежья в январе — ноябре 2021 года стали (в порядке уменьшения доли) Польша, Нидерланды, Словакия, ФРГ. Среди стран СНГ — Беларусь, Казахстан, Узбекистан.

«Одним из важнейших направлений развития внешних связей Татарстана в 2021 году по-прежнему оставалось взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Республика работает над отправкой продуктов афганским татарам»

— Помимо усилий республики по наращиванию международных торгово-экономических связей как проводилась работа по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом? Оказывалось ли гуманитарное содействие?

— Одним из важнейших направлений развития внешних связей Татарстана в 2021 году по-прежнему оставалось взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом. Традиционно оказывалась поддержка организациям соотечественников как в странах ближнего, так и дальнего зарубежья по разным направлениям деятельности: образование, культура, гуманитарная помощь и другие. В данный процесс вовлекались как региональные и муниципальные органы власти Татарстана, так и функционирующие на территории республики общественные организации.

Можно привести в качестве примера взаимодействие с проживающей в Афганистане татарской диаспорой. После прихода к власти талибов и вывода американских войск из страны экономическое положение афганского народа, в том числе представителей татарской диаспоры, значительно ухудшилось. Они нуждаются в лекарствах и элементарных продуктах питания. В этой связи со стороны афганских татар в адрес руководства Татарстана поступила просьба об оказание гуманитарной помощи. Одним из показательных примеров гуманитарного содействия стала отправка по линии татарстанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России в декабре прошлого года медикаментов.

Кроме того, республиканскими властями ведется работа по отправке партии гуманитарного груза (продукты питания) в Афганистан. Насколько мне известно, он сейчас сформирован, складирован и ожидается решение логистической стороны вопроса с учетом гарантий безопасности при его доставке. Надеюсь, что очередная гуманитарная помощь в скором времени поступит афганскому народу, в том числе и в уезды компактного проживания представителей татарской диаспоры в Афганистане.

Следует отметить, что, несмотря на продолжающиеся международные ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, руководство Татарстана в 2021 году продолжило наращивать плодотворный диалог с представителями татарских общественных организаций за рубежом как в режиме видеоконференцсвязи, так и путем проведения очных встреч с татарской диаспорой за границей.

Существенная работа в этой связи также проводилась в рамках республиканской программы оказания содействия переселению в Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом. Она проводилась при тесном взаимодействии с МИД России и Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом, которую возглавляет Сергей Лавров. Согласно сведениям Минтруда РТ, в 2021 году по упомянутой программе на учет в миграционной службе встали 1433 человека.

— Благодарю за интервью, примите наши поздравления с Днем дипломатического работника России.

— Пользуясь случаем, от имени Представительства и от себя лично хотел бы поздравить с Днем дипломатического работника ветеранов российской дипломатической службы, действующих дипломатов и членов их семей, коллег из Аппарата Президента РТ, Кабинета Министров и Государственного Совета республики, профильных республиканских министерств и ведомств, представительств республики за рубежом, всех тех, кто занимается развитием международных связей Татарстана, и пожелать крепкого здоровья и успехов в делах, мира и благополучия.

