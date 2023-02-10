Радик Вахитов: «Татарстан очень активен на международном треке»

О географии и подготовке визитов Раиса Татарстана Рустама Минниханова в зарубежные страны, взаимодействии нашей республики с МИД России в интервью «Татар-информу» рассказал Представитель МИД РФ в Казани Радик Вахитов.

Радик Вахитов: «Иногда обыватель полагает, что чиновники просто съездили за границу отдохнуть за счет бюджетных средств. Разумеется, это не так»

Фото: предоставлено Представительством МИД РФ в Казани

«Перед каждой поездкой проводится огромная подготовительная работа»

Прошлый год ознаменовался целым рядом значимых визитов Главы РТ Рустама Минниханова в дальнее и ближнее зарубежье, в частности в Азербайджан, Иран, Китай. Расскажите об организации этих поездок, какова роль при этом МИД России и Представительства в частности? Как бы вы оценили результативность этих рабочих поездок и развития сотрудничества Татарстана с этими важными партнерами России?

Хотел бы начать ответ на ваш вопрос со слов признательности руководству «Татар-информа» за то, что оно помнит о нашем профессиональном празднике – Дне дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, и это, разумеется, повод, чтобы подвести итоги прошедшего года и наметить планы на наступивший.

«Из стран постсоветского пространства делегации Татарстана посещали в прошлом году Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан» Фото: rais.tatarstan.ru

Действительно, с точки зрения международной деятельности Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова год выдался весьма активным. Он совершил много зарубежных рабочих поездок с очень насыщенными программами. Их география хорошо отражает, с одной стороны, традиционные крепкие связи Татарстана с отдельными странами, а с другой, современный вектор внешнеполитического курса Российской Федерации по защите своих национальных интересов и международную ситуацию, в которой мы находимся в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Из стран постсоветского пространства делегации Татарстана посещали в прошлом году Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан. Республика Татарстан имеет тесные связи с Турцией и ее регионами, поэтому ожидаемы были поездки в эту страну. Ряд зарубежных визитов выпал на страны Персидского залива: ОАЭ, Бахрейн, Катар.

С учетом необходимости обновления логистических цепочек Татарстан проводит работу по поиску новых транспортных путей, одним из которых является маршрут «Север – Юг». Большую роль в этом проекте призван сыграть Иран. Именно поэтому в истекшем году было много контактов с иранскими партнерами, в том числе рабочий визит Раиса Татарстана в эту страну. Из поездок в отдаленные регионы мира можно отметить визиты в Сенегал и Мьянму, где также прорабатывались вопросы углубления и развития торгово-экономического сотрудничества.

«В истекшем году было много контактов с иранскими партнерами, в том числе рабочий визит Раиса Татарстана в эту страну» Фото: rais.tatarstan.ru

Для того чтобы все зарубежные визиты прошли успешно, Представительство выполняло работу в рамках своих компетенций. В частности, через территориальные департаменты МИД России информировали наши дипломатические представительства – в первую очередь посольства о планируемых визитах для того, чтобы наши коллеги на местах могли «подготовить почву» для проведения запланированных переговоров и мероприятий, помогали организационно и принимали непосредственное участие в визитах «бок о бок» с делегациями из Татарстана. Например, Посол Российской Федерации в стране пребывания, куда планируется визит Рустама Минниханова, всегда принимает участие в его официальных встречах с высшими и высокими должностными лицами.

Кроме того, в рамках подготовки этих визитов снабжали татарстанские органы власти полезными страновыми и тематическими материалами.

Для оценки результативности зарубежных поездок официальных лиц регионов или даже стран нужно понимать, в чем ее оценивать. С точки зрения количества заключенных официальных документов или коммерческих контрактов, объема товарооборота или туристических поездок, количества культурно-гуманитарных или образовательных связей.

Хотелось бы отметить, что перед каждой поездкой проводится огромная подготовительная работа. К сожалению, не всегда во время визитов подписываются крупные контракты или открываются совместные предприятия. Поэтому иногда обыватель полагает, что чиновники съездили отдохнуть за счет бюджетных средств. Разумеется, это не так. В ряде случаев синергетический эффект от рабочих поездок и принимаемых решений может проявиться лишь в будущем, например через год или даже больше.

Тем более в плане достижения конкретных результатов от международной деятельности, руководство республики всегда ставит самые амбициозные цели. В 2022 году каждую зарубежную страну Раис Татарстана Рустам Минниханов посещал с какой-то конкретной целью.

«В Узбекистане Рустам Минниханов открыл химико-индустриальный технопарк «Чирчик» Фото: rais.tatarstan.ru

Так, посещение Казахстана было связано с реализацией совместных проектов в машиностроении, в том числе со строительством завода по производству шин в городе Сарани Карагандинской области мощностью 3,5 млн шин в год. В Узбекистане Рустам Минниханов открыл химико-индустриальный технопарк «Чирчик», являющийся результатом тесного сотрудничества Татарстана и Узбекистана.

В Туркменистане сильны позиции КАМАЗа. В эту страну уже поставлено более 11 тыс. грузовых автомобилей этого производителя, построено несколько сервисных центров. Во время регулярных поездок Рустама Минниханова в город Ашхабад неизменно подтверждается дружеский, даже братский характер отношений туркменского и татарского народов, а также проводится обзор состояния не только торгово-экономических связей, но и культурно-гуманитарных, образовательных. Например, по количеству иностранных студентов, обучающихся в вузах республики, Туркменистан всегда в первой тройке зарубежных стран.

Необходимо отметить, что тот эффект от международной активности Татарстана за предыдущие годы, о чем я говорил выше, хорошо виден на примере ОЭЗ «Алабуга», в которой успешно «прописались» компании из Турции и Китая. После ухода западных компаний необходимо продолжить работу по поиску иностранных инвесторов для эффективной загрузки не только ОЭЗ «Алабуга», но и других особых экономических зон и промышленных парков в Татарстане.

«Межрегиональные связи с Китаем в ближайшее время будут только наращиваться» Фото: предоставлено Представительством МИД РФ в Казани

Если уж было упомянуто присутствие в нашем регионе китайского бизнеса, хотел бы также заверить всех в том, что после отмены коронавирусных ограничений в Китайской Народной Республике межрегиональные связи с этой страной в ближайшее время будут только наращиваться. И мы все, конечно, с нетерпением ждем начала работы визового отдела Генерального консульства КНР в Казани, когда возможность получения виз непосредственно в столице нашей республики представителями бизнес-структур и просто гражданами, которые хотят посетить Китай с туристическими целями, придаст еще больше импульса нашим контактам.

Не стоит забывать и о том, что в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане и Турции, которые посещал Рустам Минниханов в прошлом году, проживают большие диаспоры татар. В ходе поездок проходят также его встречи с соотечественниками и руководителями национально-культурных организаций, на которых поднимаются актуальные вопросы, связанные с жизнью и бытом татар в соответствующих странах.

«Татарстан всегда был очень активен на международном треке» Фото: предоставлено Представительством МИД РФ в Казани

«Владимир Путин в свое время поручил Рустаму Минниханову возглавить Группу стратегического видения “Россия – Исламский мир”»

Как развивается взаимодействие Татарстана с МИД России? Какова роль Татарстана в развитии внешней политики Российской Федерации? По каким ключевым направлениям планируется работать в наступившем году?

Без преувеличения можно сказать, что взаимодействие Татарстана и МИД России находится на самом высоком и доверительном уровне.

Татарстан всегда был очень активен на международном треке и развивал связи с зарубежными странами и их регионами строго в рамках единой внешнеполитической линии Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2011 №1478 «О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии». В том числе и в качестве признания заслуг Татарстана в данной области, Президент Российской Федерации Владимир Путин в свое время поручил Рустаму Минниханову возглавить Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир». Ее целью является всемерное содействие процессу сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, что особенно актуально в связи с сегодняшней геополитической ситуацией в мире, а также содействие в налаживании контактов с упором на расширение экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Еще раз подчеркну, в текущих международных условиях актуальность укрепления связей России со странами мусульманского мира сложно переоценить. И Татарстану с этой точки зрения предстоит сыграть важнейшую роль. Могу привести несколько ярких примеров, подтверждающих сказанное.

Распоряжением Президента Российской Федерации прошлый год был объявлен Годом празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Это был не только республиканский, но и федеральный праздник, и мероприятия в рамках этого года проходили не только в Татарстане, но и по всей России. Очевидно, что данное решение было призвано подчеркнуть наличие на территории Российской Федерации поистине многовековых мусульманских традиций, уходящих в глубь истории, а также значение, которое придает исламу руководство страны.

В январе Владимир Путин подписал Указ о ежегодном проведении Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» Фото: rais.tatarstan.ru

Другим знаменательным фактом является подписание 17 января 2023 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Указа о ежегодном проведении Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Данное мероприятие проводилось Татарстаном ежегодно (под названием KazanSummit) с 2009 года и за эти годы стало главной площадкой для налаживания экономического взаимодействия и общения Российской Федерации со странами исламского мира. Теперь же форум занимает почетное место в одном ряду с федеральными международными мероприятиями, такими как Петербургский международный экономический форум, Российский инвестиционный форум в Сочи и Восточный экономический форум.

Планы на текущий год – помочь Татарстану достойно и на высоком уровне провести форум «Россия – Исламский мир», другие мероприятия, а также сохранить интенсивность международной деятельности для поступательного экономического развития региона и продолжения привлечения инвестиций.

«Наличие консульских учреждений иностранных государств в Казани в значительной степени способствует развитию международных связей Татарстана» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Через иностранные представительства, аккредитованные в Казани, проходят “обкатку” все идеи по углублению сотрудничества»

Сегодня в Казани работает целый ряд консульств зарубежных государств. Какую роль они играют в развитии международных связей Татарстана? Какие совместные международные мероприятия планируются в наступившем году в сотрудничестве МИД РФ, Республики Татарстан и зарубежных консульств?

Наличие консульских учреждений иностранных государств в столице Республики Татарстан в значительной степени способствует развитию международных связей региона с соответствующими странами. Руководством республики непременно отмечается их вклад в развитие торгово-экономических связей Татарстана с представляемыми государствами и их регионами.

Через иностранные представительства, аккредитованные в Казани, проходят «обкатку» (предварительные обсуждения) все идеи и инициативы по углублению сотрудничества, а также организации взаимных визитов.

Генеральные консульства также способствуют культурным обменам между своими странами и Татарстаном, самостоятельно выступают инициаторами и организаторами художественных выставок, концертов, благотворительных акций.

«Генеральные консульства способствуют культурным обменам между своими странами и Татарстаном» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Например, в апреле 2022 года в Доме Дружбы народов Татарстана Генеральным консульством Туркменистана было проведено научно-культурное мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией.

В октябре 2022 году, благодаря стараниям Генерального консула Турции Исмета Эрикана, в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялось выступление турецкого музыкального ансамбля «Трио Танини».

Не стоит забывать и о том, что Генеральные консульства проводят большую работу по оказанию помощи гражданам своих государств.

Для справки: В Казани в настоящий момент функционируют семь Генеральных консульств: Турции, Ирана, Казахстана, Венгрии, Китая, Узбекистана, Туркменистана, а также Отделение Посольства Белоруссии в России. Кроме того, в Казани располагаются почетные консулы Франции, Испании, Македонии, Намибии, ФРГ, в Елабуге – почетный консул Республики Беларусь. В 2022 г. начал свою деятельность почетный консул Казахстана в г. Набережные Челны.

С учетом изменившейся геополитической ситуации, переориентации России на восточное направление ожидается ли открытие новых консульств в Казани?

Действительно, переориентация имеет место быть. Однако Татарстан был активен на международном треке и до 2022 года. Именно поэтому те перспективы по открытию новых Генеральных консульств, которые имеются, связаны с работой, которая велась уже давно. В частности, с российской стороны завершены все формальные процедуры, необходимые для начала работы Генерального консульства Саудовской Аравии в Казани. Теперь «мяч» – на стороне Королевства. Возможно, в ближайшем будущем вы услышите новости, связанные с планами по открытию Генерального консульства еще одной страны. Давайте наберемся терпения.

«На саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022» приехали более 6 тысяч гостей из 64 стран мира» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Россию невозможно изолировать»

Как бы вы оценили роль и значение для России крупных международных мероприятий, состоявшихся в Казани в прошлом году, в частности KazanSummit?

Как вы знаете, в прошедшем году Казань приняла много международных событий. К ним можно отнести как ежегодные, такие как Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022» и Международный форум Kazan Digital Week 2022, так и проводившиеся впервые – празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, Глобальный молодежный саммит, Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Много мероприятий состоялось в рамках программы «Казань – молодежная столица ОИС-2022». Напомним, что этот престижный статус Казань завоевала в упорной борьбе с другими городами, такими как Фес, Стамбул и Доха. И впервые он был присвоен городу из страны-наблюдателя, а не страны – члена ОИС.

Несмотря на объективную сложность проведения большого количества крупных международных мероприятий в течение всего года, Республика Татарстан успешно справилась с поставленными задачами. На всех мероприятиях удалось обеспечить высокий уровень организации и участие большого количества иностранных гостей, в том числе официальных делегаций.

Так, на Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022» приехали более 6 тысяч гостей из 64 стран мира. А Глобальный молодежный саммит собрал под эгидой Организации исламского сотрудничества (ОИС) представителей 70 стран мира.

Безусловно, все эти усилия были не напрасны, и значение проведенной работы трудно переоценить. Успех всех проведенных мероприятий является еще одним подтверждением тому, что Россию невозможно изолировать. Возможно, некоторые наши западные партнеры, которые решили ввести жесткие рестрикции в отношении нашей страны, поймут, что их место в качестве партнеров России быстро займут другие.

«Во взаимодействии с миграционными службами МВД по РТ мы оказываем содействие иностранным гражданам, в основном студентам» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы призываем наших граждан быть осведомленными о той стране, которую они планируют посетить, по принципу “предупрежден – значит вооружен”»

Какие вопросы, проблемы поднимают российские и иностранные граждане, обращающиеся в Представительство МИД РФ в Казани?

Представительство в ежедневном режиме ведет прием посетителей из числа российских и иностранных граждан. Ежегодно мы даем устные и письменные консультации сотням граждан, участвуем в Едином дне приема граждан, а также два раза в год ведем личный прием в Приемной Президента Российской Федерации в Казани. Получить необходимую консультацию можно по телефону, по электронной почте, а также заполнив специальную форму на официальном сайте.

Часть заявителей – иностранцы. Во взаимодействии с миграционными службами МВД по РТ мы оказываем содействие иностранным гражданам, в основном студентам, в части, касающейся оформления разрешительных документов для пребывания на территории Российской Федерации.

Российские граждане чаще всего обращаются по вопросам оказания помощи родственникам, которые оказались в непростой ситуации за рубежом. В этом случае мы выходим на наших коллег в российских загранучреждениях.

Мы всегда призываем наших граждан быть максимально осведомленными о той стране и регионе, которые они планируют посетить, по принципу «предупрежден – значит вооружен». Речь идет об общественно-политической ситуации в стране, особенностях ее законодательства, климатических условиях, местных традициях и обычаях и многом другом. Осведомленность может помочь избежать многих проблем во время путешествия. Информацию рекомендуем брать из официальных источников: официальные сайты и аккаунты в социальных сетях российских загранучреждений, Консульский информационный портал (https://www.kdmid.ru/), Справочно-консультационный портал ДСКЦ МИД России «Безопасное пребывание за рубежом» (https://sos.midhelp.ru/).

«На сайте Ситуационно-кризисного центра публикуется актуальная информация о ситуации в сфере безопасности во всех странах мира» Скриншот сайта sos.midhelp.ru

Конечно, к сожалению, в ходе поездок за рубеж неизбежны непредвиденные ситуации.

Для реагирования в тех случаях, когда имеется прямая угроза жизни и здоровью гражданина, во всех Посольствах предусмотрены круглосуточные телефоны для экстренной связи. Их можно найти на официальных сайтах Посольств.

Также с 2013 года функционирует Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России. У Центра тоже имеется круглосуточная горячая линия. На сайте Центра публикуется актуальная информация о ситуации в сфере безопасности во всех странах мира, полезные рекомендации для граждан, планирующих путешествие. Работает мобильное приложение МИД России «Зарубежный помощник».

Таким образом, для россиян доступен широкий функционал, который призван помочь им, с одной стороны, хорошо подготовиться к поездке, а с другой, правильно действовать в непредвиденных ситуациях.

Стоит отметить, что бывают ситуации, когда отдельные граждане позволяют себе проявление открытого неуважительного отношения к законам, традициям и обычаям страны пребывания. Исходим из того, что такое поведение недопустимо, чревато пагубными последствиями для самих граждан и, более того, недостойно обладателя паспорта гражданина Российской Федерации.

Первый международный хоккейный турнир среди любительских команд исламского мира состоялся в Казани в январе этого года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Кому, как не Казани, популяризировать этот прекрасный зимний вид спорта среди мусульманских стран?»

В январе этого года в Казани прошел весьма необычный хоккейный турнир среди исламских стран. Расскажите о нем подробнее: как родилась эта идея? Почему именно хоккей или будут и другие виды спорта?

Первый международный хоккейный турнир среди любительских команд исламского мира состоялся в Казани с 14 по 17 января 2023 года. Решение о проведении данного турнира было принято в ходе Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022», который прошел в мае прошлого года.

Обратим внимание на то, что это было соревнование среди любительских команд – можно сказать, «спортивный Сабантуй» для народов, исповедующих ислам. Выбранный формат показался нам наиболее подходящим. Все-таки полноценные турниры проводятся при участии сборных команд стран, там выше требования к их профессионализму, сложнее организация с точки зрения календаря спортивных событий и т.д.

Выбор хоккея логичен. Казань называют северной столицей исламского мира. Здесь любят и хорошо умеют играть в хоккей. Кому, как не Казани, популяризировать этот прекрасный зимний вид спорта среди мусульманских стран? Для того чтобы быть успешными, подобные инициативы, которые нацелены на укрепление международного общения и сотрудничества, должны быть невторичными. И, безусловно, идея проведения упомянутого хоккейного турнира была оригинальна, он смог привлечь к себе много внимания.

«Это было соревнование среди любительских команд – можно сказать, “спортивный Сабантуй” для народов, исповедующих ислам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, что в матчах на льду «Татнефть-Арены» и Дворца спорта сошлись мужские команды из Алжира, Бахрейна, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туркменистана, Узбекистана, а также сборная команда Татарстана. Кроме того, соревновались женские команды из Бахрейна, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Татарстана.

В рамках соревнований также было подписано соглашение о создании Ассоциации развития хоккея исламских стран. Что примечательно, президентом ассоциации был избран глава Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов, а ее штаб-квартира расположилась в Казани.

Президентом Ассоциации развития хоккея исламских стран был избран глава Федерации хоккея РТ Наиль Маганов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Благодарю вас за интервью и примите наилучшие поздравления с Днем дипломатического работника России!

В свою очередь благодарю вас за предоставленную возможность в очередной раз рассказать о работе нашего ведомства и хотел бы поздравить с Днем дипломатического работника ветеранов российской дипломатической службы, действующих дипломатов и членов их семей, коллег из Аппарата Главы Республики Татарстан, Кабинета Министров и Государственного Совета республики, профильных республиканских министерств и ведомств, представительств республики за рубежом, всех тех, кто занимается развитием международных связей Татарстана, и пожелать крепкого здоровья, профессиональных успехов, мира и благополучия!