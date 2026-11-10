Радик Вахитов: «Казань – идеальная площадка для межцивилизационного диалога»

Казань – идеальная площадка для межцивилизационного диалога, а фестиваль «Восточный базар в Казани» может стать одним из ключевых мероприятий в этом направлении. Об этом на круглом столе «Восточный базар как модель народной дипломатии» заявил представитель МИД России в Казани Радик Вахитов.

«Восточный базар» является очередным подтверждением того, что Россия твердо выступает за равноправный межцивилизационный диалог. Об этом говорят наши партнеры по евразийскому пространству, государства БРИКС и страны исламского мира. И в этом контексте гостеприимная Казань, город, где веками в мире и согласии живут представители разных национальностей и религий, является идеальной площадкой для такого диалога. Убежден, что в долгосрочной перспективе фестиваль закрепит за собой статус одного из ключевых гуманитарных институтов Большой Евразии, формирующих повестку созидания, взаимоуважения и общего процветания», – подчеркнул он.

По его словам, международный культурный обмен служит фундаментом для большой политики. Именно через него формируется доверие между государствами.

Символично и название фестиваля, ведь именно базар всегда был тем местом, где люди встречались и обменивались мнениями, добавил помощник Раиса РТ, зампредседателя группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин.

«Базар на Востоке всегда был местом общения, знакомства, обмена мнениями и нахождения какого-то решения. Мечеть и базар – два места, где всегда шли такие дискуссии. Мы – своего рода такой «общественный базар», в правильном понимании этого слова», – сказал он.