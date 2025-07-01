Радик Салихов: В Татарстане растет интерес к изучению родословных

По словам директора Института истории имени Шигабутдина Марджани Радика Салихова, в настоящее время наблюдается большое, масштабное движение по изучению родословных. Об этом ученый рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Люди собирают информацию о своих предках. Работа ведется на научно-документальной, исторической основе. Архивы Татарстана предоставляют документы для более глубокого изучения рода. Желающие узнать историю рода еще глубже могут обратиться за более старыми документами в Российский государственный архив древних актов в Москве», – сказал он.

По мнению Радика Салихова, изучение рода имеет также и практический смысл. Он отметил важность установления контактов с другими семьями, решения вопросов имущественного характера.

«Часто по родословной выявлялся тот или иной землевладелец. Известны случаи, когда родословные помогали представителям пятого и шестого поколений подтвердить право собственности. Родословная - это документ, составленный народом. В основе истории народа лежит родословная», - отметил директор института.

«В Татарстане чувствуется активность населения в составлении родословных. Это видно и на форумах родословных. Многочисленность участников этого праздника свидетельствует о высоком интересе людей к своим корням. Многие не знают методики составления генеалогии, такие праздники с помощью специалистов-генеалогов учат людей изучать методику, работать с документами в архивах. Народ через историю своей семьи пишет всеобщую историю», – подчеркнул Салихов.

Гульнар Гарифуллина