Руc Тат
16+
Общество 21 февраля 2026 15:00

Радик Салихов: «Мы – татары, и этот этноним волей истории остался только у нашего народа»

Кто такие татары, рассказывает директор Института истории им. Марджани. Часть I

Вокруг истории происхождения татарского народа, названия «татары» и связи современных татар с Золотой Ордой ходит много теорий и мифов. Разобраться в этих вопросах помог директор Института истории им. Марджани Радик Салихов. Подробнее – в материалах «Миллиард.Татар». Часть первая.

Директор Института истории им. Марджани Радик Салихов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Марджани вернул татарам их историю и самоназвание»

– Мы бы хотели начать наш разговор о происхождении татар и этногенезе с одного из самых простых и самых сложных вопросов. Мы говорим, что мы татары, но вокруг этого названия ходит много споров. Что такое слово «татары» на самом деле, почему мы – татары?

– С научной точки зрения никаких сомнений нет. Татары – это этноним, который прошел с нами через века очень непростой, сложной, в то же время очень содержательной и созидательной истории. Татары имеют очень древнюю историю. Этот этноним всегда был с ними. Мы воспринимаем себя как татар и никем иначе.

Любые попытки манипуляции этнонимами неуместны. Татары – это этноним, который насчитывает не одно тысячелетие.

– Ваш институт носит название Шигабутдина Марджани, и часто самоназвание татар также связывают именно с его именем. Есть даже такой тезис, что «татар придумал Марджани». Какова его действительная роль в строительстве татарской нации?

– Тут надо вообще поразмышлять, что такое нация и что такое народ и можно ли назвать Марджани классическим нациестроителем. Наверно, вряд ли. Он в первую очередь был историком, который впервые подарил народу логически связанную этническую историю, опосредованную различными формами государственности. Наверное, это его историческое наследие, в том числе двухтомник «Мустафад аль-Ахбар», стали главным фактором того, что татары обернулись назад и увидели свое прошлое, которое ранее скрывалось в мраке забвения.

Именно с Марджани начинается интерес к этой истории и возрождается этноним татар. По сути, он просто вернул своему народу то, о чем на протяжении 100-150 лет по ряду причин просто не вспоминали, хотя этот этноним всегда был среди народа, всегда существовал, начиная с первого 1000-летия нашей эры и завершая жизнью самого Марджани. Мы все помним его пламенный пассаж, когда он с возмущением говорил: «А кто ты, если не татарин?!» Он считал, что забывать историческое имя народа – это постыдное дело.

«Именно с Марджани начинается интерес к этой истории и возрождается этноним татар»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Главная особенность этногенеза татарского народа – он всегда на протяжении многих веков жил в братстве с русским народом»

– Вы упомянули про два понятия – «нация» и «народ». Часто мы также слышим слова «татарский народ», «татарская нация». Поэтому хочется спросить: есть ли какая-то разница между двумя этими терминами?

– Вообще в этнологической науке не существует очень четких определений народа и нации, есть большое количество версий от различных авторитетных ученых. Работают целые школы, сформировавшиеся по вопросу этногенеза и того, что такое народ и что такое нация. Устоялась точка зрения, что народ – это историческая общность людей, объединенная общим языком, территорией, общей культурой, обычаями, традициями и исторической памятью.

Также традиционно считается, что нация – это народ, который уже в новое или новейшее время, в период возникновения индустриального и гражданского общества формирует собственные политические цели и порождается уже существующим государством либо сам создает новую форму государственности.

Говоря о татарах, конечно же, констатируем, что это сложившийся уже в Средневековье народ, создавший ряд собственных государственных образований. Касательно определения татар как нации, то это абсолютно точно имеет свое место. Она возникла в период новой истории российской государственности, в XVIII – начале ХХ века, благодаря специфике протекционистской политики в отношении татарского и мусульманского населения. В это время татары не просто являлись какой-то исторически объединенной общностью людей, это был народ, который жил одной идеей, идеей просвещения и прогресса. Она охватила все слои татарского населения и сплотила народ, обозначила большие глобальные цели. В то же время эта идея не предусматривала создание отдельного государства, а ратовала за форму национально-культурной автономии в составе большой многонациональной России, и это уникальный случай, не вписывающийся в каноны традиционных этнологических теорий.

Сейчас уже с позиции того, что мы понимаем Россию как государство-цивилизацию, мы видим, что в ней могут существовать различные уклады, различные формы национального бытования, в том числе и татарского народа, переживавшего формирование буржуазной нации в составе большой и великой страны. То есть здесь фактор политики и обретения собственной государственности совсем не обязательный. Хотя в 1920 году была образована татарская автономия, которая положила начало новому процессу в истории татар – это формирование татарской социалистической нации.

– То есть от буржуазной нации перешли к социалистической…

– Да, там уже была четкая идеологическая доктрина, но именно о формировании социалистической нации шла речь в тот период. У татар появилась впервые за много веков своя форма государственности, носившая, впрочем, полиэтничный характер. Благодаря большевистской политике национального самоопределения эта государственность дала свои специфические плоды. В принципе, это тоже один из этапов большого и сложного исторического пути нашего народа. Советский этап формирования татарской нации создал очень хорошую базу для культурной, языковой, политической и экономической консолидации татар в настоящее время в рамках единой большой страны России.

У Тукая есть замечательное стихотворение, посвященное 300-летию дома Романовых, где четко изложена идеология, что вместе с русским народом мы на протяжении столетий сформировали уникальное единство, проверенное в сражениях и труде, то есть симбиоз, о котором говорил Лев Гумилев. И в этом, кстати, главная особенность этногенеза татарского народа – он всегда на протяжении многих веков жил в братстве и переплетении судеб именно со славянскими и самое главное – с русским народом.

«Сейчас глобальная миссия татар – это сохранение национальной идентичности, сохранение веры предков и беззаветное служение нашему Российскому Отечеству»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Укрепление межнационального мира и согласия тоже большая миссия татарского народа»

– Это движение и просветительство можно назвать джадидизмом?

– Джадидизм – это все-таки больше религиозное движение внутри мусульманской общины, уммы. Это попытка приспособиться к тем глобальным вызовам, с которыми столкнулось традиционное мусульманское общество в период развития капиталистических отношений и смены уклада жизни. Просветительство – это тоже одна из форм взаимодействия с этими глобальными процессами, но она имеет более широкий характер. Джадидизм означал в первую очередь смену вех в системе религиозного образования, а впоследствии захватил уже и иные сферы жизни мусульман. Но все-таки просветительство и джадидизм необходимо разграничивать.

– Вы упомянули про социалистическую нацию, а какой период мы переживаем сейчас? Чем он характерен для татарского народа?

– Татарский народ, в общем-то, – это уже нация. Потому что она сложилась и в советский период, и до него. Перед народом как нацией стоят большие и глобальные цели, и не обязательно политического характера. Если во второй половине XIX – начале XX века это была идея прогресса, идея приобщения к достижениям мировой цивилизации, то сейчас тоже глобальная миссия татар – это в первую очередь сохранение национальной идентичности, сохранение веры предков и беззаветное служение нашему Российскому Отечеству.

Укрепление межнационального мира и согласия тоже большая миссия татарского народа. Высокие цели проявляются на международной арене в отстаивании интересов страны, в экономической сфере и во многих начинаниях, которые декларирует сегодня Татарстан. Это тоже отражение непреодолимого движения нашего национального развития, национального развития во взаимодействии с другими народами Российской Федерации.

«Весь столичный домен Золотой Орды находится на тех территориях, где традиционно живут татары. Какие еще нужны доказательства многовековой преемственности?»

Фото: © «Татар-информ»

«Основные центры золотоордынской городской цивилизации находятся в Поволжье»

– Тогда хотелось бы вернуться к началу нашего разговора про этноним татар. Мы знаем, что татарами называли население золотоордынского государства, были отуз-татар, он-татар и т. д. И многие, кто манипулирует историей, говорят, что казанские татары – это вообще не связанная с теми народами общность. Не могли бы вы помочь проследить связь между этнонимом, древними татарами и современными татарами?

– Вообще непонятно, на что опираются люди, которые пытаются так высказываться. Мы татары, волей истории только у нашего народа этот этноним остался и больше ни у кого. Я бы хотел напомнить, что основные центры золотоордынской городской цивилизации находятся на территориях исторического проживания современного татарского народа, это Поволжье в первую очередь. Например, весь столичный домен Золотой Орды, средневековой татарской державы, находится на тех территориях, где всегда жили и живут традиционно татары. Какие еще нужны доказательства многовековой преемственности?

Сам этноним «татары» имеет очень древнюю историю, его фиксировали еще в начале первого тысячелетия нашей эры, и он очень тесно связан с генезисом тюркских племен.

Конечно, в научной и не только среде существуют самые различные точки зрения о том, были ли они монгольского или тюркского происхождения, уничтожил ли их Чингисхан, куда они в итоге делись, каким образом через такое большое количество времени этот этноним вновь оказывается на мировой арене.

На самом деле никаких исторических событийных провалов не существовало. История шла поступательно. И татары, как часть тюркского мира, постепенно консолидировались, и в дальнейшем они уже составляли основу для ряда крупных государственных образований – Жужаньского и Тюркских каганатов, Кимакского каганата, татарских государств у озера Буэрнур и ряда других крупных государств Средневековья. То есть татары с начала нашей эры были всегда и везде, на всем евразийском пространстве.

Огромная территория от Китая до Туркестана вообще даже называлась «Дешт-и татар», или «Татарская степь». Значительный пласт тюркского населения, который известен сегодня как кипчаки и половцы, прочно ассоциировал себя с татарами, у них существовал род с названием Татар, и современники также именовали их татарами. Здесь достаточно вспомнить словарь «Кодекс Куманикус» (Codex Cumanicus), который прямо называет половецко-кипчакский язык татарским языком, и многие современные исследователи подчеркивают эту преемственность. Поэтому у нас устоялось предположение, что когда Чингисхан двинул свою армию на Запад, она состояла не из каких-то монгольских племен, которые были чужеродны на бескрайнем степном пространстве под названием «Дешт-и татар» и «Дешт-и кипчак». В составе войска Чингисхана было значительное количество тюркских народностей, в том числе и татары. И это взаимодействие привело к созданию уникальной демографической ситуации в тот период, потому что завоевания Чингисхана коренным образом меняли этнический ландшафт.

– То есть массы народов перемещались в результате завоеваний…

– Конечно. В период больших исторических событий происходят тектонические сдвиги населения и смена уклада, появление совершенно новых форм государственности. Чингисхан объединял прежде разрозненные крупные, мелкие и средние государства, находившиеся на этой территории, в одну единую империю, с едиными законами, с единой экономикой, правилами организации жизни человека. И надо же понимать, что на нашей территории еще задолго до Чингисхана жили тюркские племена, которые очень хорошо понимали друг друга, здесь повсюду звучал тюркский язык. Те же кипчаки, средневековые татары и булгары, происходили из одного корня, от легендарного народа хунну, поэтому процесс их сближения был естественным. Татары и множество тюркских племен, родов и народностей стали основой золотоордынской империи, а средневековый татарский этнос возник именно в период золотоордынского государства. Он, вобрав в себя множество различных генетических линий и культур, создал новую общегосударственную культуру имперского масштаба, которая была татарской по своему языку и содержанию.

Продолжение следует.

«Миллиард.Татар»

