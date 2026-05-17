news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 17 мая 2026 13:41

Радик Салахов выиграл чемпионат СНГ по корэш и получил Lada Granta

Читайте нас в
Телеграм
Радик Салахов выиграл чемпионат СНГ по корэш и получил Lada Granta
Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Победителем Международного чемпионата СНГ по корэш 2026 среди всех весовых категорий стал Радик Салахов. Победную Lada Granta победителю вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Соперником Салахова был борец из Грузии Уча Табатадзе (201 кг). Ранее 130-килограммовый трехкратный чемпион мира, победитель игр БРИКС Радик Салахов победил Сергея Павлика, чей вес составляет 218 кг.

Далее пройдут финалы по весовым категориям. Чемпионат проходит в рамках мероприятий «Изге болгар жыены».
Джаудат Миннахметов также вручил серебряные знаки, медаль первой степени и орден федерации корэш председателям Федерации по корэш стран СНГ.

Медаль «100 лет образования ТАССР» Минниханов вручил председателю Федерации по борьбе Узбекистана.

#борьба корэш
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Никто не помог! Хозяин стоял и смотрел!»: бультерьер изувечил девочку в РТ

«Никто не помог! Хозяин стоял и смотрел!»: бультерьер изувечил девочку в РТ

17 мая 2026
Три человека погибли в Химках из-за ударов вражеских БПЛА

Три человека погибли в Химках из-за ударов вражеских БПЛА

17 мая 2026
Новости партнеров