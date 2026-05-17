Радик Салахов выиграл чемпионат СНГ по корэш и получил Lada Granta

Победителем Международного чемпионата СНГ по корэш 2026 среди всех весовых категорий стал Радик Салахов. Победную Lada Granta победителю вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Соперником Салахова был борец из Грузии Уча Табатадзе (201 кг). Ранее 130-килограммовый трехкратный чемпион мира, победитель игр БРИКС Радик Салахов победил Сергея Павлика, чей вес составляет 218 кг.

Далее пройдут финалы по весовым категориям. Чемпионат проходит в рамках мероприятий «Изге болгар жыены».

Джаудат Миннахметов также вручил серебряные знаки, медаль первой степени и орден федерации корэш председателям Федерации по корэш стран СНГ.

Медаль «100 лет образования ТАССР» Минниханов вручил председателю Федерации по борьбе Узбекистана.