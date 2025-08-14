«Радик мне сильно так пихал». Сафонов рассказал о работе с Александром Радуловым

Фото: ak-bars.ru

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов вспомнил о периоде своей работы с Александром Радуловым, когда тот выступал за казанский клуб в сезонах 2022/2023 и 2023/2024.

«Саня ходил, пихал. Мне часто доставалось. Я поначалу терялся. Во-первых, Радик подходит, во-вторых, пихает, в-третьих, нормально так пихает. Не совсем приятно было это слушать. Потом Юрий Иванович Бабенко подошел: «Успокойся, выхватывай суть из того, что он говорит. И не слушай, какой ты нехороший». Потом Радул сам подходил, извинялся. Он быстро вспыхивает, потом так же быстро успокаивается: «Извини, работаем дальше. Пойми, я хочу, чтобы вы лучше играли, чтобы все играли качественнее – всем приятнее будет играть», — заявил Илья в передаче «Лёд» на YouTube.

Напомним, в минувшем сезоне Радулов во второй раз стал победителем Кубка Гагарина в составе ярославского «Локомотива».

«Ак Барс» завершил сезон на пятом месте Восточной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина казанцы прошли «Автомобилист» (4–3 в серии), а во втором раунде уступили московскому «Динамо» (2–4 в серии).