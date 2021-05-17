Радик Кудояров представил в Казани фильм о «золоте Рудольфа Нуриева»

В рамках параллельной программы XXXIX Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева состоялся показ документального фильма «Украденное бессмертие» режиссера Радика Кудоярова. Фильм посвящен тайне пропавшего «золота Нуриева», а также биографии выдающегося танцовщика. Показ состоялся в кинотеатре «Мир».

«Имя Нуриева как гениального танцовщика, актера, хореографа-постановщика хорошо знакомо как в нашей республике, так и далеко за ее пределами. У артиста и в настоящее время много почитателей его таланта, людей, которых связывало с ним тесное общение и творческие планы. За тридцатилетнюю карьеру знаменитый танцовщик подготовил свыше ста партий, работал с 40 труппами мира. Три десятилетия давал от 200 до 250 представлений в год», —заметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, посетившая показ.

Радик Кудояров потратил несколько лет на журналистское расследование бесследного исчезновения многомиллионного состояния, оставшегося после смерти великого танцовщика. Для съемок документального фильма он несколько раз летал в Париж, общался с друзьями и коллегами артиста, даже с его личным врачом. Съемки также проходили в Монако, на островах в Средиземном море, где у танцовщика была недвижимость.

Сама картина повествует о годах, проведенных Рудольфом Нуриевым на Западе. Нуриев был далеко не бедным человеком. Ему принадлежали квартиры в Нью-Йорке, Париже и Монте-Карло, дома на Карибах и во Французских Альпах, ранчо в Америке, остров в Италии, миллионы на банковских счетах, дорогой антиквариат, ювелирные украшения и другие ценности.