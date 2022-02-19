Радик Гисмятов назначен на пост замглавы МЧС РТ

С 15 февраля распоряжением Кабмина РТ на должность заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан назначен Радик Гисмятов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Основным в работе нового замглавы станет мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, защита информации, оповещения и связи, а также курирование вопросов цифровой трансформации, информационно-коммуникационных технологий.

Радик Гисмятов родился в Казани, выпускник

Казанского высшего артиллерийского командного училища. Позднее окончил Казанский национальный исследовательский технологический университет по специальности «Пожарная безопасность».

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

С ноября 2019 года занимал пост заместителя министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.