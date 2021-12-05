Радик Фархуллин: «Журналистика – это четвертая власть, и мы стараемся это доказывать»

«ТНВ является медиахолдингом, представляющим Татарстан на общероссийском и мировом уровнях»

― Радик, вы посвятили более 20 лет жизни профессии тележурналиста. Сегодня вы являетесь продюсером одной из главных в республике информационных программ - «Новости Татарстана» на ТНВ. Тернист ли был ваш путь?

― Я один из тех телевизионных работников, которые стояли у истоков создания нового спутникового телевидения Татарстана. Свою трудовую деятельность в качестве корреспондента я начал в далеком 1999 году на СТС-Казань. Это стало моей отправной точкой работы на татарстанском телевидении.

В 2003 году я был приглашен в молодой коллектив ТНВ. И вот уже 18 лет я служу на благо процветания нашего телеканала и наших зрителей в качестве корреспондента, ведущего, а позже продюсера информационной программы «Новости Татарстана».

― Что происходило в редакции тогда и к чему вы пришли сегодня?

― Конечно то, что мы имеем сегодня в сравнении с тем, что было тогда – это небо и земля. Тогда перед нами стояла только одна задача – заявить о себе на весь Татарстан. Сегодня ТНВ является полноценным медиахолдингом, вещающим не только на всю республику, но и представляющим Татарстан на общероссийском и мировом уровнях.

В числе наших задач – освещение событий, касающихся политики, бизнеса, финансов, социальной сферы, чрезвычайных происшествий и прочее. Мы создаем как строго информационные сюжеты, так и большие аналитические материалы, а также проводим журналистские расследования.

Однако то, как мы это делали, остается неизменным: принципы телевизионной журналистики нами были сохранены. Наш зритель ежедневно получает оперативную, проверенную информацию, что называется «горячие» новости.

― Есть ли у вашей редакции целевая аудитория, на которую вы ориентируетесь?

― Наша задача – информировать наших зрителей о том, что сегодня происходит в мире. Мы охватываем широкий спектр областей, а потому любую информацию мы преподносим в максимально доступной форме.

Нас смотрят от мала до велика. Именно поэтому, создавая очередной репортаж, мы буквально придираемся к каждому слову, которое должно выйти в эфир. Мысленно нами всегда ставятся вопросы: «А поймет эту информацию студент первого курса? А пожилой человек?». Именно с этой точки и начинается наше «творение».

«Наша задача – информировать наших зрителей о том, что происходит в мире. Мы охватываем широкий спектр областей, а потому любую информацию мы преподносим в максимально доступной форме» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Помимо того, что информация должна преподноситься в доступной форме, она также должна быть исчерпывающей. Если после сюжета у зрителя остаются вопросы – значит, журналист недоработал, недожал тему.

Для нас также важна обратная связь, именно поэтому мы круглосуточно принимаем сообщения на редакционный WhatsApp и звонки.

― Насколько ваша редакция социально-ориентирована?

― Я не устану повторять, что мы работаем на зрителя. Зачастую мы становимся крайней инстанцией, способной повлиять на ситуацию и восстановить справедливость.

Я не открою Америку, если скажу, что наш мир несовершенен. Случается так, что человек, пройдя все возможные инстанции, остается один на один со своей проблемой. И наши журналистские расследования зачастую помогают восстановить справедливость, обращая внимание общественности на то, что было скрыто.

Давайте не забывать, журналистика – это четвертая власть, и мы стараемся это доказывать. Но нужно понимать, что мы никогда не встаем на чью-либо сторону. Мы всегда находимся над проблемой и показываем максимально объективную картину.

«Мы кладем на алтарь журналистики очень многое»

― Сегодня профессия журналиста весьма востребована. Любой ли может попробовать свои силы в этой профессии?

― Все-таки новостник – это профессия молодых. С возрастом все сложнее быть максимально оперативным, мобильным и находиться на связи 24 на 7. Однако нужно понимать, что вчерашний школьник едва ли справится с обязанностями тележурналиста. Ему будет недоставать кругозора и жизненного опыта.

Думаю, если скажу, что средний возраст нашей редакции 27-30 лет – я не ошибусь.

― Есть ли личная жизнь у тележурналиста в то время, пока в нашем мире постоянно что-то происходит?

― Этот вопрос достоин отдельного исследования. И хотя это непросто, но все-таки я считаю, что мухи отдельно, котлеты отдельно.

Безусловно, профессией журналиста нужно болеть. Не погрузившись в это с головой, едва ли выйдет что-то стоящее. Надо сказать, мы кладем на алтарь журналистики очень многое.

Было время, когда я жил своей профессией. Но время идет, ты задумываешься о создании семьи и выстраивании личной жизни. Совместить вместе с этим журналистику – тонкое искусство. Но к этому нужно стремиться. Работа должна оставаться работой, а дом – домом.

«Молодые ребята могут проходить практику вне зависимости от вуза»

― Что сегодня не хватает молодому журналисту, чтобы быть достойным корреспондентом?

― Все они очень разные. У всех разный кругозор, разная степень начитанности. Но студентам, поступившим на журналистику, я всегда советую как можно больше читать, самообразовываться, следить за тем, что происходит в мире, быть в теме, а главное, при первой же возможности вступить в ряды любой редакции. Теоретические занятия никогда не заменят опыт.

Молодые ребята могут проходить практику вне зависимости от вуза. В этом смысле мы всегда готовы протянуть руку помощи, подарить этот ценнейший опыт, ведь и для нас важно взрастить будущее поколение журналистов, которые придут к нам на работу.

Но нужно понимать, что под лежачий камень вода не течет. Нужно быть инициативным, быть заинтересованным в своем профессиональном развитии.

«Мы всегда готовы протянуть руку помощи, подарить ценнейший опыт, ведь и для нас важно взрастить будущее поколение журналистов, которые придут к нам на работу» Фото: © Яков Абрамов / ИА «Татар-информ»

Безусловно, у тележурналиста должны быть чистая речь, широкий кругозор, опрятный внешний вид, коммуникабельность и развитое творческое мышление. И чем раньше начнутся практические занятия – тем раньше будут достигнуты определенные результаты.

Репортеры нужны всегда. Только вдумайтесь: мы делаем 15 выпусков новостей в день! Такой огромный информационный поток не выпускает ни один телевизионный канал в Республике. Причем эта информация никогда не дублируется.

Те ребята, которые приходят к нам и «пашут», получают фитбэк в виде предложений со стороны федеральных СМИ. Московские телеканалы присматриваются к нам, они находятся в постоянном поиске, зовут и приглашают лучших. И мы гордимся, что они находят их в наших рядах.

― Не возникает ли чувство обиды от того, что вы готовите достойный кадр, а федеральные СМИ его переманивают к себе?

― Нисколько. Мы гордимся своими ребятами. Это доказывает и то, что мы развиваемся в верном направлении. Со многими, кто ушел от нас, мы до сих пор поддерживаем связь.

«К нам приходят за проверенной информацией»

― Удаётся ли студентам совмещать учебу и работу, требующую такой самоотдачи?

― Почему нет? У нас такие ребята есть.

Считаю, если человек действительно хочет – он найдет способ совместить. К тому же мы очень гибкие. В этом смысле у нас все продумано – мы составляем удобное расписание съёмок.

И что важно, мы сразу берем таких ребят в оборот. А если они проявляют себя, то мы готовы тут же взять их в штат.

― Сегодня активно развиваются социальные сети. И многим достаточно той информации, которая туда вливается. В этой связи потеряли ли вы определенный процент зрителей?

― С появлением соцсетей нас не стали смотреть меньше. Отнюдь, к нам приходят за проверенной информацией.

Для нас же соцсети выступают дополнительным инструментом. Наша редакция сканирует огромный поток информации, в том числе, поступающей из социальных сетей. Этот процесс происходит с раннего утра и до глубокой ночи.

В тоже время, мы, как некоторые соцсети, не имеем права выдавать непроверенную информацию, потому поступающие к нам данные перепроверяются. Нам доверяют, и мы не можем обманывать это доверие.

Плюс ко всему мы и сами представлены на всех интернет-платформах. Тем самым, социальные сети позволяют нам развиваться как мультимедийная редакция.

Мы всегда готовы выйти в эфир с любого места и держать своих зрителей в курсе событий. У нас для этого есть все – качественное оборудование, настоящие профессионалы своего дела, выходы на источники информации. Нам не хватает только вертолета! Все остальное у нас есть.