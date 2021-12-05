Радик Фархуллин: «Журналистика – это четвертая власть, и мы стараемся это доказывать»
Какими качествами должен обладать журналист и почему федеральные СМИ присматривают кадры в Татарстане, рассказал ИА «Татар-информ» продюсер информационной программы «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ Радик Фархуллин.
«ТНВ является медиахолдингом, представляющим Татарстан на общероссийском и мировом уровнях»
― Радик, вы посвятили более 20 лет жизни профессии тележурналиста. Сегодня вы являетесь продюсером одной из главных в республике информационных программ - «Новости Татарстана» на ТНВ. Тернист ли был ваш путь?
― Я один из тех телевизионных работников, которые стояли у истоков создания нового спутникового телевидения Татарстана. Свою трудовую деятельность в качестве корреспондента я начал в далеком 1999 году на СТС-Казань. Это стало моей отправной точкой работы на татарстанском телевидении.
В 2003 году я был приглашен в молодой коллектив ТНВ. И вот уже 18 лет я служу на благо процветания нашего телеканала и наших зрителей в качестве корреспондента, ведущего, а позже продюсера информационной программы «Новости Татарстана».
― Что происходило в редакции тогда и к чему вы пришли сегодня?
― Конечно то, что мы имеем сегодня в сравнении с тем, что было тогда – это небо и земля. Тогда перед нами стояла только одна задача – заявить о себе на весь Татарстан. Сегодня ТНВ является полноценным медиахолдингом, вещающим не только на всю республику, но и представляющим Татарстан на общероссийском и мировом уровнях.
В числе наших задач – освещение событий, касающихся политики, бизнеса, финансов, социальной сферы, чрезвычайных происшествий и прочее. Мы создаем как строго информационные сюжеты, так и большие аналитические материалы, а также проводим журналистские расследования.
Однако то, как мы это делали, остается неизменным: принципы телевизионной журналистики нами были сохранены. Наш зритель ежедневно получает оперативную, проверенную информацию, что называется «горячие» новости.
― Есть ли у вашей редакции целевая аудитория, на которую вы ориентируетесь?
― Наша задача – информировать наших зрителей о том, что сегодня происходит в мире. Мы охватываем широкий спектр областей, а потому любую информацию мы преподносим в максимально доступной форме.
Нас смотрят от мала до велика. Именно поэтому, создавая очередной репортаж, мы буквально придираемся к каждому слову, которое должно выйти в эфир. Мысленно нами всегда ставятся вопросы: «А поймет эту информацию студент первого курса? А пожилой человек?». Именно с этой точки и начинается наше «творение».
Помимо того, что информация должна преподноситься в доступной форме, она также должна быть исчерпывающей. Если после сюжета у зрителя остаются вопросы – значит, журналист недоработал, недожал тему.
Для нас также важна обратная связь, именно поэтому мы круглосуточно принимаем сообщения на редакционный WhatsApp и звонки.
― Насколько ваша редакция социально-ориентирована?
― Я не устану повторять, что мы работаем на зрителя. Зачастую мы становимся крайней инстанцией, способной повлиять на ситуацию и восстановить справедливость.
Я не открою Америку, если скажу, что наш мир несовершенен. Случается так, что человек, пройдя все возможные инстанции, остается один на один со своей проблемой. И наши журналистские расследования зачастую помогают восстановить справедливость, обращая внимание общественности на то, что было скрыто.
Давайте не забывать, журналистика – это четвертая власть, и мы стараемся это доказывать. Но нужно понимать, что мы никогда не встаем на чью-либо сторону. Мы всегда находимся над проблемой и показываем максимально объективную картину.
«Мы кладем на алтарь журналистики очень многое»
― Сегодня профессия журналиста весьма востребована. Любой ли может попробовать свои силы в этой профессии?
― Все-таки новостник – это профессия молодых. С возрастом все сложнее быть максимально оперативным, мобильным и находиться на связи 24 на 7. Однако нужно понимать, что вчерашний школьник едва ли справится с обязанностями тележурналиста. Ему будет недоставать кругозора и жизненного опыта.
Думаю, если скажу, что средний возраст нашей редакции 27-30 лет – я не ошибусь.
― Есть ли личная жизнь у тележурналиста в то время, пока в нашем мире постоянно что-то происходит?
― Этот вопрос достоин отдельного исследования. И хотя это непросто, но все-таки я считаю, что мухи отдельно, котлеты отдельно.
Безусловно, профессией журналиста нужно болеть. Не погрузившись в это с головой, едва ли выйдет что-то стоящее. Надо сказать, мы кладем на алтарь журналистики очень многое.
Было время, когда я жил своей профессией. Но время идет, ты задумываешься о создании семьи и выстраивании личной жизни. Совместить вместе с этим журналистику – тонкое искусство. Но к этому нужно стремиться. Работа должна оставаться работой, а дом – домом.
«Молодые ребята могут проходить практику вне зависимости от вуза»
― Что сегодня не хватает молодому журналисту, чтобы быть достойным корреспондентом?
― Все они очень разные. У всех разный кругозор, разная степень начитанности. Но студентам, поступившим на журналистику, я всегда советую как можно больше читать, самообразовываться, следить за тем, что происходит в мире, быть в теме, а главное, при первой же возможности вступить в ряды любой редакции. Теоретические занятия никогда не заменят опыт.
Молодые ребята могут проходить практику вне зависимости от вуза. В этом смысле мы всегда готовы протянуть руку помощи, подарить этот ценнейший опыт, ведь и для нас важно взрастить будущее поколение журналистов, которые придут к нам на работу.
Но нужно понимать, что под лежачий камень вода не течет. Нужно быть инициативным, быть заинтересованным в своем профессиональном развитии.
Безусловно, у тележурналиста должны быть чистая речь, широкий кругозор, опрятный внешний вид, коммуникабельность и развитое творческое мышление. И чем раньше начнутся практические занятия – тем раньше будут достигнуты определенные результаты.
Репортеры нужны всегда. Только вдумайтесь: мы делаем 15 выпусков новостей в день! Такой огромный информационный поток не выпускает ни один телевизионный канал в Республике. Причем эта информация никогда не дублируется.
Те ребята, которые приходят к нам и «пашут», получают фитбэк в виде предложений со стороны федеральных СМИ. Московские телеканалы присматриваются к нам, они находятся в постоянном поиске, зовут и приглашают лучших. И мы гордимся, что они находят их в наших рядах.
― Не возникает ли чувство обиды от того, что вы готовите достойный кадр, а федеральные СМИ его переманивают к себе?
― Нисколько. Мы гордимся своими ребятами. Это доказывает и то, что мы развиваемся в верном направлении. Со многими, кто ушел от нас, мы до сих пор поддерживаем связь.
«К нам приходят за проверенной информацией»
― Удаётся ли студентам совмещать учебу и работу, требующую такой самоотдачи?
― Почему нет? У нас такие ребята есть.
Считаю, если человек действительно хочет – он найдет способ совместить. К тому же мы очень гибкие. В этом смысле у нас все продумано – мы составляем удобное расписание съёмок.
И что важно, мы сразу берем таких ребят в оборот. А если они проявляют себя, то мы готовы тут же взять их в штат.
― Сегодня активно развиваются социальные сети. И многим достаточно той информации, которая туда вливается. В этой связи потеряли ли вы определенный процент зрителей?
― С появлением соцсетей нас не стали смотреть меньше. Отнюдь, к нам приходят за проверенной информацией.
Для нас же соцсети выступают дополнительным инструментом. Наша редакция сканирует огромный поток информации, в том числе, поступающей из социальных сетей. Этот процесс происходит с раннего утра и до глубокой ночи.
В тоже время, мы, как некоторые соцсети, не имеем права выдавать непроверенную информацию, потому поступающие к нам данные перепроверяются. Нам доверяют, и мы не можем обманывать это доверие.
Плюс ко всему мы и сами представлены на всех интернет-платформах. Тем самым, социальные сети позволяют нам развиваться как мультимедийная редакция.
Мы всегда готовы выйти в эфир с любого места и держать своих зрителей в курсе событий. У нас для этого есть все – качественное оборудование, настоящие профессионалы своего дела, выходы на источники информации. Нам не хватает только вертолета! Все остальное у нас есть.