Радий Хабиров заявил о решении финансовых проблем башкирского ФК «Уфа»

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о решении всех проблем с финансированием местной футбольной команды «Уфа». Его заявление приводит пресс-служба Главы региона.

Хабиров заверил, что с интересом смотрит матчи ФК «Уфа». «Хочу отметить, что многие молодые спортсмены демонстрируют творческий подход к игре, постепенно набираются опыта и серьёзно прогрессируют в борьбе с соперником на поле. Конечно, это привлекает интерес других клубов, но мы заинтересованы в формировании сильного состава нашей команды. Все финансовые вопросы, которые возникали ранее, мы уже разрешили», - приводит слова Хабирова пресс-служба ФК «Уфа».

Ранее по ходу сезона официальные лица футбольного клуба не раз сетовали на проблемы команды с финансированием. В последнем матче перед зимним перерывом в чемпионате России по футболу уфимцы проиграли (0:2) на выезде московскому «Локомотиву».

По итогам 18-ти туров «Уфа» располагается в зоне прямого вылет в ФНЛ, занимая в таблице РПЛ предпоследнее 15-е место.