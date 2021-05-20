Радий Хабиров: Вся территория Башкортостана должна стать территорией женского счастья

Мужчины Башкортостана должны делать все возможное, чтобы женщины республики чувствовали себя счастливыми и окруженными заботой. Об этом на открытии благотворительного проекта «Территория женского счастья» заявил глава Башкортостана Радий Хабиров, передает «Башинформ».

«Не помню, чтобы зал вмещал столько прекрасных и очаровательных женщин. Хочу сегодня поблагодарить всю команду «Территории женского счастья». О ней только самые положительные отзывы и она очень полезная. Нам, мужчинам, достаточно того, что если нам перепадет немного вашего женского счастья и ваших улыбок. Ну, а наша задача мужчин — территория Башкортостана вся должна стать территорией женского счастья», — сказал Хабиров.

Участниц форума в течение двух дней посетят различные лекции, круглые столы, мастер-классы и воркшопы, медицинские консультации и экспресс-тестирования. Гостями мероприятия стали Оксана Пушкина, Арина Шарапова, Алена Яковлева, Ольга Баталина, Валентина Пешкова, Нюта Федермессер, Петр Кучеренко, Валентина Паевская, Арпине Саркисян, Регина Доктор, Александр Семин.



Гости мероприятия — Оксана Пушкина, Арина Шарапова, Алена Яковлева и другие эксперты и медийные личности. В рамках проекта они поделятся своим опытом и расскажут личные истории. При этом мероприятия наполнены открытыми лекциями, профилактическими медицинскими осмотрами, консультациями психологов, творческими мастер-классами. В первый день для участниц запланирована деловая программа, во второй — пройдут лекции о здоровье и саморазвитии.



Проект стартовал в августе 2019 года. За это время его участницами стали более 28 тыс. жительниц 14 городов и районов Башкортостана. Напомним, мероприятия открытой Академии реализуются при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда содействия гражданскому обществу Башкирии.