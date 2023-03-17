Радий Хабиров: С братским Татарстаном уже давно и очень результативно работаем

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выложили в своих Telegram-каналах совместную фотографию с заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе, проходящего в Самаре.

«На заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ [Игоре Комарове] обсуждаем вопросы экономики и взаимодействия регионов ПФО. В условиях санкционного давления необходимо открывать новые возможности, которые есть у каждого региона», — описал происходящее в комментарии к снимку Радий Хабиров.

«P.S. А с братским Татарстаном и Раисом республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым мы уже давно и очень результативно работаем», — подчеркнул при этом глава Башкортостана.

Рустам Минниханов был более лаконичен, ограничившись тем, что разместил эмодзи рукопожатия под фотографией.

В заседании Совета при полпреде Президента РФ в ПФО участвует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Совещание посвящено реализации мер, направленных на улучшение делового климата и поддержку инвестиционной активности.