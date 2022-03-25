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Культура
25 марта 2022  18:16

Радий Хабиров наградил артиста Салавата Фатхутдинова орденом Дружбы народов

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Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил заслуженному артисту России, народному артисту Башкортостана и Татарстана Салавату Фатхутдинову орден Дружбы народов. Награждение прошло сегодня в Уфе на II Культурном форуме «АРТ-Курултай», передает ИА «Башинформ».

Хабиров поздравил работников культуры республики с профессиональным праздником и вручил государственные награды.

«Сегодня я испытываю очень радостные, приятные чувства», — поделился Салават Фатхутдинов. Он отметил, что несколько лет пандемии, которые повлекли ряд серьезных ограничений, стали очень трудными для сферы культуры.

Артист подчеркнул, что в будущем будет работать еще больше. «Мне кажется, эта награда мне дана авансом — теперь буду стараться еще больше!» — сказал он. 

Фатхутдинов, уроженец Татышлинского района Башкортостана, подчеркнул, что гордится республикой. «Не устаю повторять: Башкортостан — это вторая Швейцария, его надо ценить и жить здесь с удовольствием», — резюмировал артист. 

В числе награжденных на «АРТ-Курултае» также были артисты театра-студии «Ильгам» из Республики Татарстан — супруги Зульфия и Явит Шакировы. Им присвоили звание народных артистов Республики Башкортостан.

#Салават Фатхутдинов #награждение #Радий Хабиров
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