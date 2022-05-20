Радий Хабиров: Дружба и единение народов придает России особый запас прочности

Глава Башкортостана Радий Хабиров убежден, что российский народ, объединившись, преодолеет любые испытания. Об этом он заявил на заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Казанской ратуше.

«Дружба народов России, наше единение, которое особенно проявляется в трудные периоды истории, придает нам особый запас прочности. Уверен, что вместе мы преодолеем любые самые непростые испытания и совместным трудом привнесем нашему Отечеству славу и процветание», – сказал Хабиров.

Глава Башкортостана отметил, что Россия – «родной дом для миллионов мусульман, неотделимая часть исламского мира». «И вместе с православием ислам – государствообразующая религия, коренная для многих народов нашего Отечества. В нашей республике проживает более 2 млн мусульман, действует свыше 1,4 тыс. общин. Исламские учебные заведения Башкортостана сотрудничают с учебными центрами стран Ближнего Востока и Центральной Азии», – добавил он.

По словам спикера, в прошлом году в регионе была создана Евразийская ассоциация содействия исламскому образованию. А в сентябре этого года в рамках мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, в Уфе откроются новые корпуса Российского исламского университета Центрального духовного управления мусульман России.

«Религиозные объединения выступают нашими надежными партнерами, помогают нам в борьбе с социальными пороками, враждебными идеологиями экстремизма, терроризма и нацизма. Уже 24 февраля после обращения Владимира Путина к народу Центральное духовное управление мусульман от имени своих духовных управлений и миллионов российских мусульман обозначило полную поддержку действий нашего Президента. А лидеры всех конфессий нашей республики призвали опираться на духовную силу мировых религий в борьбе с ксенофобией, откровенным фашизмом и геноцидом по отношению к нашим соотечественникам», – заключил Хабиров.