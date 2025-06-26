Радиф Замалетдинов: В коллективе «Татар-информа» работают креативно мыслящие журналисты

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов поздравил «Татар-информ» с 35-летием.

«От имени коллектива Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета и от себя лично сердечно поздравляю "Татар-информ" с 35-летием. Информационное агентство "Татар информ" как одно из главных средств информации для жителей Республики Татарстан оперативно оповещает о различных событиях в Татарстане, России и мире», – отметил в поздравлении Радиф Замалетдинов.

Он добавил, что в агентстве работает много молодежи, а также – татарская редакция. «Ваш огромный вклад в развитие татарской журналистики достоин уважения и восхищения. В вашем коллективе работают творческие, талантливые и креативно мыслящие журналисты. Особая гордость для нас, что в их рядах есть выпускники Института филологии и межкультурной коммуникации и те, кто обучается в настоящее время. Ваши труд и самоотдача являются для них примером», – говорит Радиф Замалетдинов.

Директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ также подчеркнул, что «Татар-информ» всегда внимателен к событиям, которые проходят в учебном заведении. «Для нас большая радость, что агентство оказывает поддержку в освещении научно-популярных, культурных и других мероприятий, организуемых университетом и нашим институтом», – сказал он.

«В этот знаменательный день желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, новых творческих достижений, высоких рейтингов. Выражаем Вам искреннюю благодарность за плодотворное сотрудничество, надеемся, что и в дальнейшем наши деловые и дружеские отношения сохранятся», – пожелал Радиф Замалетдинов.