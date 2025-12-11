Радиф Замалетдинов: интерес к личности Каюма Насыйри, его труду и наследию – огромный

10-11 декабря в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ прошла международная научно-практическая конференция «Научно-методическое наследие просветителя тюркского мира Каюма Насыйри», посвященная 200-летию со дня рождения великого мыслителя, ученого-энциклопедиста, педагога и просветителя Каюма Насыйри. Принять участие в конференции изъявили желание 145 человек из Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.

Открытие Конференции прошло с участием директора Института языка, литературы и искусства имени Галимзяна Ибрагимова Ильгиза Халикова, директора ИФМК Радифа Замалетдинова, декана Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая КФУ Рамиля Мирзагитова, заместителя руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ирека Шарипова и других.

«Проведение юбилея Каюма Насыйри в нашем институте началось еще в феврале и продолжается по сей день. Сегодня при поддержке Правительства Республики, Раиса Татарстана, министерства культуры РТ мы проводим очередное мероприятие. Интерес к личности Каюма Насыйри, его труду и наследию достаточно большой, поэтому мы решили организовать конференцию. В ней принимают участие представители педагогического сообщества Республики Татарстан, регионов Российской Федерации и ученые из ряда стран мира», – отметил директор ИФМК.

«Каюм Насыйри – многогранная личность. Он был филологом, историком, ботаником, математиком, химиком и географом с богатым научным наследием. Уникальность этой конференции в том, что она объединяет людей разных поколений. Среди участников-школьники, студенты, магистранты и преподаватели. Для выступления на конференции поступило много заявок из Узбекистана, Казахстана», – сказала доктор филологических наук, директор Института Каюма Насыйри Альфия Юсупова.

Фируза Гиниятова