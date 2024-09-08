«Ради мирного неба»: в Ютазинском районе голосуют родные бойцов СВО

Сегодня на избирательных участках Ютазинского района Татарстана наблюдается высокая активность со стороны родных и близких участников специальной военной операции.

Например, в Старом Каразерике на участок пришла мать Айдара Сираева, участника спецоперации, Ильмира Сираева с внуком.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

«Наши дети сегодня стоят на защите рубежей нашей Родины. Пусть они вернутся домой с победой, я пришла голосовать ради мирного неба над головой. Хочу, чтобы наши внуки, молодое поколение, жили в мирной стране», — сказала Ильмира Сираева.

Проголосовали и родители участника СВО из Старого Каразерика Эльвира Карипова — Савия и Зайтун Кариповы. «Чтобы наши сыновья вернулись с победой и наступило мирное время, <...> пришли на выборы!» — сказали они.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.