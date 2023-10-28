«Ради чего? Чтобы был мир»: татарстанец рассказал, как бросил бизнес и ушел на СВО

Кирилл Белобородов: «Тем, кто находится там, – крепкого боевого духа, продвигаться вперед и отвоевывать мир. А кто здесь находится, чтобы гордились теми людьми, которые находятся в зоне СВО»

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«На СВО все кардинально поменялось»

Кириллу Белобородову из Татарстана 29 лет. Он ушел на фронт не раздумывая, хотя до этого у него было собственное производство. На СВО боец находится с января 2023 года – до этого боевого опыта у него не было.

«До того как мне принесли повестку, я сразу сказал друзьям, что пойду. Не добровольно, но если повестку принесут, то я тогда сразу отправлюсь, не раздумывая. Так и произошло, собственно говоря. Повестку принесли в воскресенье – в понедельник мне уже надо было убыть», – рассказывает он.

«Ради чего? Чтобы был мир. Чтобы нашу страну никто не задел, ни один враг чтобы сюда не подошел. Иначе страны просто не останется – будет вражда», – говорит Кирилл.

Кирилл отметил, что его никто не отговаривал. Единственное, было тяжело сообщить маме о том, что получил и подписал повестку. Боец подчеркнул, что мама очень переживала и приняла эту информацию на эмоциях.

«Военного опыта у меня не было. Служил только на срочной службе в армии, в войсках радиоэлектронной разведки. На СВО все поменялось кардинально, я получил медицинское образование», – сказал он.

Кирилл рассказал, что обучение проходит каждый боец, независимо от того, мобилизованный, контрактник или доброволец. Некоторых направляют и на повторное обучение.

«Если каждый будет отлынивать от защиты своей страны, то страны просто не останется»

«Почему решил, почему не остался? Да потому что если каждый будет отлынивать от защиты своей страны, то страны просто не останется. Будет вражда, будет насилие над нашим населением, над нашими людьми», – делится мобилизованный.

В мирной жизни у Кирилла было свое производство металлоконструкций.

«Оно (производство, – прим. Т-и) сейчас не работает. Без моего присутствия решили приостановить», – сказал он.

В беседе с журналистом Кирилл рассказал, почему получил позывной Коммерс.

«Когда были на сборах в Казани, все ребята видели, как я пытался продолжить вести бизнес удаленно, на расстоянии. Постоянно был на звонках, отвлекался даже во время занятий, честно говоря. И они решили мне дать такой позывной», – рассказал он.

«Начиналось все как? Старались больше шутить, поднимать настроение даже на передовой. Если грустить и угнетать себя, то это будет отрицательное, негативное явление, которое не даст положительных результатов в бою. Поэтому все стараемся улыбаться, шутить», – делится Кирилл.

«Если в Великую Отечественную все было иначе – медиков не трогали, то тут уже совсем другая история – в медиков стреляют в первую очередь» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Медикам противник уделяет собое внимание»

«Многие спрашивают: "Как настраиваешь себя? Как переносишь все это?" Очень спокойно. Там не до этого», – рассказывает Коммерс.

Медик сказал, что больше переживает за ребят, которые находятся в больницах, а не на поле боя.

«Потому что на поле боя вообще об этом не думаешь. А думаешь, как себя спасти и жизнь товарищу. В больнице, когда находишься в безопасности, уже начинаешь переживать о его тяжелом состоянии. Тяжело подходить к раненым бойцам. Они всегда, как правило, находятся под обстрелом. И чтобы его достать, оказать помощь, нужно еще добраться до него», – делится он.

По словам мобилизованного, противник проявляет пристальное внимание к медикам.

«Они недолюбливают медиков, так как те спасают жизни. Если в Великую Отечественную все было иначе – медиков не трогали, то тут уже совсем другая история – в медиков стреляют в первую очередь. Мы не носим с собой медицинские сумки, где есть обозначения. Мы берем с собой только то, что нужно», – рассказал Кирилл.

«Через меня прошло порядка 60-70 человек – это раненые, которым оказывали помощь. Кто-то уже находится на лечении в России», – поделился Кирилл.

«Каждый бой одинаковый – ты на готовности, постоянно начеку, контролируешь каждое движение: и свои, и противника» Скриншот видео

«У нас один настрой, одно направление – только на победу»

«Ребят полно, каждый, я же говорю, старается, каждый заслуживает большего. Поэтому, я думаю, никто без награды не останется. Каждый бой одинаковый: ты на готовности, постоянно начеку, контролируешь каждое движение – и свои, и противника, чтобы не упустить какой-то неожиданной атаки», – говорит Кирилл.

Коммерс подчеркнул, что у каждого бойца свое отношение к страху.

«Кто-то с передовой выходит и смеется, в то время как около них взрывались гранаты. В нормальном смысле смеется, не истерический смех. А у кого-то есть боязнь пойти туда», – рассказывает он.

Кирилл Белобородов рассказал, какие качества приобретает боец, который находится в зоне специальной военной операции.

«Жестче характер, становишься более пунктуальным, потому что там минута бывает играет большую роль. У нас один настрой, одно направление – только на победу», – говорит он.

В июне Коммерс вернулся в родной Татарстан, чтобы побывать на выпускном вечере младшей сестры.

«Честно говоря, у меня раза четыре уже должен был быть отпуск, но не получалось уехать. Не было возможности, так как были важные боевые задачи. И все-таки выпало, как я и хотел, на конец июня поехать домой. Зная, что 1-го числа будет выпускной, я подгадал – приехал. Естественно, все в тайне. До вечера я находился у друзей, а вечером пошел на мероприятие, чтобы поздравить родных», – рассказывает Кирилл.

На видео девушка в белом платье – это сестренка мобилизованного. Далее в кадре появляется мама Кирилла. Это очень трогательно и серьезно, в эти моменты никаких слов не добавишь, рассказывает боец.

«Зная, что 1-го числа будет выпускной, я подгадал – приехал. Естественно все в тайне». С мамой и сестренкой Скриншот видео

«Мы пошли воевать за свою страну. И будем биться до конца»

«Мы настроены ежедневно. Потому что в любой момент может попасть осколок, снаряд рядом взорваться. Война времени не выбирала. Соответственно, и мы тут не выбираем уже» – говорит он.

«Если бы мы не показали себя, не пошли защищать свою страну, то действия уже проходили бы не на территории Украины, не на этом промежуточном участке земли, а уже на нашей территории. Это лично мое мнение. Мы пошли воевать за свою страну. И будем биться до конца», – говорит Кирилл.

Мобилизованный рассказал военкору об отношении местных жителей. По его словам, все дружелюбно относятся к военнослужащим.

«Редко встретишь человека, который будет на тебя косо смотреть. Был, кстати, случай: стояли около торгового центра, подошел ребенок, просто принес, не помню сейчас, что именно – либо попить, либо шоколадку. И говорит: "Спасибо вам, наши Герои". Был такой момент. Приятно получать письма от детей. Когда приходят в коробках с гуманитаркой письма детей, там пишут: "Наш солдат, спасибо, что за нас воюешь, защищаешь нашу Родину, наш мир". Такие маленькие моменты очень трогательные и проникают в самую глубину души», – делится Кирилл.

Бойцам привозят гуманитарную помощь из разных уголков России.

«Все люди помогают. Присылают гуманитарную помощь из разных городов, например из Москвы. Вот последняя у нас сейчас из Ульяновска. Очень нужные и полезные вещи отправляют. Без этого мы бы не смогли вообще даже что-то делать. Постоянно присылают медикаменты, приборы ночного видения и одежду… это уж само собой. Все это в большом количестве», – рассказывает Кирилл.

«Мы всегда наготове: у нас с собой медикаменты, спасательные средства – все, что необходимо для первой помощи раненым» Скриншот видео

«Когда мы победим, тогда и будем считать себя героями»

В завершение беседы с журналистом Кирилл обратился и к военнослужащим и к тем, кто их ждет в мирной жизни.

«Тем, кто находится там (в зоне СВО, – прим. Т-и), – крепкого боевого духа, продвигаться вперед и отвоевывать мир. А кто здесь находится, чтобы гордились теми людьми, которые находятся в зоне СВО. Чтобы кто-то поддерживал удаленно, а кто-то тоже вступал в наши ряды. У кого есть боевой дух, желание, чтобы поступали тоже», – объяснил Коммерс.

Кирилл прислал видеозапись с передовой.

«Всем привет с фронта! Всем хорошего настроения, такого же, как и у нас. Мы всегда наготове: у нас с собой медикаменты, спасательные средства – все, что необходимо для первой помощи раненым и дальнейшей их эвакуации до госпиталей. Привет всем с передовой еще раз», – говорит Кирилл.

«Кто-то может себя уже героем считает, кто-то – обычным бойцом. Кто-то может себя и после войны не считать героем – он просто делал работу, знал, для чего делал, – помогал своей стране. Я пока не чувствую себя героем. Когда мы добьемся победы, победим, придем к миру, тогда и будем считать себя героями», – подытожил Кирилл Белобородов.