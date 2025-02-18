Радэль Замалтдинов сыграет в четвертом звене в матче с «Нефтехимиком»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в своих медиа огласил состав на выездной матч с «Нефтехимиком».

Ник Петан снова выйдет слева первого звена вместе с Кириллом Семеновым и Дмитрием Яшкиным. В защите сыгают Никита Лямкин и Алексей Марченко.

Барабанов – Коршков – Галимов составят вторую тройку нападения. Пара Фальковский – Князев – в обороне

Изменения коснулись четвертого звена. Здесь 19-летний Радэль Замалтдинов сыграет в связке с Никитой Дыняком и Дмитрием Кателевским. Альберт Яруллин – в защите.

Тимур Билялов займет место в воротах.

Начало встречи – 19:00 по московскому времени.