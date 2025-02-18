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На главную ТИ-Спорт 18 февраля 2025 18:03

Радэль Замалтдинов сыграет в четвертом звене в матче с «Нефтехимиком»

Радэль Замалтдинов сыграет в четвертом звене в матче с «Нефтехимиком»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в своих медиа огласил состав на выездной матч с «Нефтехимиком».

Ник Петан снова выйдет слева первого звена вместе с Кириллом Семеновым и Дмитрием Яшкиным. В защите сыгают Никита Лямкин и Алексей Марченко.

Барабанов Коршков Галимов составят вторую тройку нападения. Пара Фальковский Князев в обороне

Изменения коснулись четвертого звена. Здесь 19-летний Радэль Замалтдинов сыграет в связке с Никитой Дыняком и Дмитрием Кателевским. Альберт Яруллин – в защите.

Тимур Билялов займет место в воротах.

Начало встречи – 19:00 по московскому времени.

#ХК Ак барс #ХК Нефтехимик #тимур билялов
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