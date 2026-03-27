Радэль Замалтдинов с первых минут появится на льду в третьем матче с «Трактором»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий Радэль Замалтдинов появится с первых минут на льду в третьем матче серии с «Трактором».

Начало игры в Челябинске запланировано на 19:00 по московскому времени.

Состав «Ак Барса» на матч с «Трактором»:

Вратарь: Билялов (Арефьев)

Первое звено: Барабанов – Сафонов – Галимов (Лямкин – Миллер)

Второе звено: Хмелевский – Семенов – Тодд (Карпухин – Марченко)

Третье звено: Денисенко – Фисенко – Яшкин (Фальковский – Терехов)

Четвертое звено: Замалтдинов – Кателевский – Пустозеров (Бровкин – Потапов)