Радэль Замалтдинов с первых минут появится на льду в третьем матче с «Трактором»
Начало игры в Челябинске запланировано на 19:00 по московскому времени.
Состав «Ак Барса» на матч с «Трактором»:
Вратарь: Билялов (Арефьев)
Первое звено: Барабанов – Сафонов – Галимов (Лямкин – Миллер)
Второе звено: Хмелевский – Семенов – Тодд (Карпухин – Марченко)
Третье звено: Денисенко – Фисенко – Яшкин (Фальковский – Терехов)
Четвертое звено: Замалтдинов – Кателевский – Пустозеров (Бровкин – Потапов)