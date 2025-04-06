Радэль Замалтдинов рассказал, как дебютировал в Кубке Гагарина в первом звене

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Форвард казанского «Ак Барса» Радэль Замалтдинов, дебютировавший в розыгрышах Кубка Гагарина в 19 лет, поделился своими эмоциями. Он сыграл первую игру в победном матче против «Автомобилиста» (5:1).

«Все было нормально, готовился к обычной игре. Вышел, делал своё дело. Главное, что команда сегодня победила. От тренера пока оценок не получал, завтра разберём матч, там будет видно.

Также нападающий рассказал, как почувствовал себя, когда его стали выпускать в первых звеньях.

«Мне комфортно играть с любыми партнерами. Есть взаимопонимание и с Сэмом (Кириллом Семеновым), и с Ником Петаном, и с Дыней (Никитой Дыняком), и с Димой Кателевским. Мы делали свою работу.

На вопрос, чего ждет в седьмом матче Замалтдинов ответил лаконично: «Победы».