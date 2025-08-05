Эксперт Радченко предупредила о подорожании жилья при дифференциации ставок по ипотеке

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Введение в России дифференцированных ставок по льготной семейной ипотеке может привести к росту цен на жилье в регионах. Об этом «Татар-информу» сообщила президент Международной академии недвижимости и ипотеки Ирина Радченко.

Напомним, ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что соответствующее решение может быть принято уже до конца текущего года. Основной аргумент сторонников инициативы – несправедливость единой ставки при значительной разнице в доходах между Москвой и другими городами.

По словам Радченко, ключевым фактором доступности жилья служит не только ставка по кредиту, но и базовая стоимость недвижимости.

«Стоимость квадратного метра в Москве в 3-4 раза выше, чем, например, в Татарстане. Клиент в итоге платит дороже за сам объект. При чем здесь тогда ипотечная ставка?» – подчеркнула Радченко.

Главную опасность инициативы эксперт видит в риске раскручивания ценовой спирали в регионах. «Повышение ипотечной ставки в одних регионах или понижение в других, если нет достаточного предложения, приведет просто к тому, что цены на недвижимость вырастут», – предупредила она.

По ее мнению, удешевление кредита в регионах с низкими доходами без одновременного наращивания объемов строительства лишь искусственно подстегнет спрос, что выльется в рост стоимости квадратного метра. Радченко также обратила внимание на то, что разница в доходах между регионами частично нивелируется существенно более высокими расходами в столице и крупных городах.

В противовес идее дифференциации ставок по доходу региона Радченко поддержала другое предложение, ранее высказанное Аксаковым, – привязку льготной семейной ипотеки к региону фактического проживания семьи.

«Хочешь получить льготный ипотечный кредит – покупай там, где живешь. Вот это справедливое решение, я полностью его поддерживаю», – заявила она.

По ее мнению, это помогло бы предотвратить использование льготных московских ставок для покупки жилья в столице жителями других регионов, что дополнительно разогревает и без того дорогой рынок.