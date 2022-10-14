«Рада, что вместо занятий мы пошли на спектакль»: школьникам показали Свет далекой звезды

Фото предоставлено пресс-службой театра

Ключевым направлением работы арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» является воспитание не только нового поколения артистов, пропагандирующих лучшие театральные традиции, но и зрителей, готовых их воспринимать.

В достижении этой цели театром проводятся специальные показы репертуарных спектаклей для школьников. В этот раз зрителями спектакля «Свет далекой звезды» режиссера Рашида Загидуллина стали ученики школы №98 Вахитовского района. Спектакль поставлен по мотивам жизни и творчества классика татарской литературы Хасана Туфана.

Фото предоставлено пресс-службой театра.

«Я так рада, что вместо занятий мы отправились на этот спектакль. По-моему, это лучший способ познакомить детей с творчеством классика татарской литературы, его биографией. Прекрасно, что спектакль смогли понять не только татары, но и представители других национальностей, которые у нас обучаются, ведь постановка идет на русском языке. На уроках мы еще обсудим увиденное и „по горячим следам“ почитаем стихи Хасана Туфана на татарском языке», — поделилась планами преподаватель татарского языка и литературы школы №98 Гульнур Касимова.

Среди зрителей постановки оказалась и судья Конституционного суда РТ Гузель Удачина, которая до 2020 года занимала должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан. Она призналась, что ее особенно поразило внимание детей во время спектакля, которое было направлено исключительно на сцену. «Почти полтора часа актеры держали зал, вовлекая юных зрителей в сложный водоворот исторических событий и человеческих судеб. Зная детскую психологию, я понимаю, насколько это трудно и как важно не сфальшивить при подаче материала», — заметила Гузель Удачина.

Фото предоставлено пресс-службой театра.

Заместитель Председателя Конституционного суда РТ Эльмира Мустафина, которая так же в этот день посетила спектакль, добавила, что такого плана постановки, где пересекаются много пластов — глобальных исторических, личностных, трагических и лирических — очень нужны. «Через образ главного героя в спектакле показано, что любовь в широком смысле — к Родине, к людям, к человеку, к самой жизни — побеждает все. Возможно, сегодняшним подросткам не все понятно, но те крупицы информации о конкретном отрезке времени, связанных с зарождением советской литературы, репрессиями, с Великой Отечественной войной, те ноты сопереживания, которые получили юные зрители в процессе просмотра, останутся в них навсегда и со временем помогут им правильно мыслить, двигаться в верном направлении», — уверена она

Одна из учениц призналась — было сложно смотреть на сцену в застенках НКВД, где пытают главного героя. «Ведь все персонажи для меня не марионетки, а живые люди», — и добавила, что в этом заслуга профессиональной игры артистов, которой веришь.

Фото предоставлено пресс-службой театра.

«Свет далекой звезды» является визитной карточкой арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Проникновенное повествование о любви жены к Поэту, представление нравственной красоты и великих душевных качеств татарской женщины — верности, самопожертвования, стойкости — никого не оставляет равнодушным.