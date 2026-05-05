«Рад встретиться с вами – будущим Татарстана»: Мухаметшин пообщался со студентами-политологами КФУ

Почетный Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин встретился со студентами Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета, обучающимися по направлению «Политология». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Рад встретиться с вами – будущим Татарстана. Очень приятно, что вы выбрали политологию своей профессией, проявили к ней интерес и уважение, а это говорит о многом, в том числе о вашей большой ответственности за сегодняшние и будущие успехи республики», – заявил политик, обращаясь к студентам.

Фарид Мухаметшин обратил внимание на высокие показатели социально-экономического развития и хороший инвестиционный потенциал Татарстана. Он добавил, что, несмотря на все сложности, связанные с проведением специальной военной операции и экономическими санкциями, республика продолжает успешно реализовывать социальные программы.

«<...> делается это в единой командной работе всех уровней и ветвей власти республики. Раис Татарстана [Рустам Минниханов] очень ответственно подходит ко всем вопросам по подготовке молодежи к серьезной и взрослой жизни. В нашей республике есть всё, чтобы найти свою любимую работу и построить карьеру, сделать свою жизнь успешной», – выразил уверенность Почетный Председатель Госсовета РТ.

«Политология – очень содержательная и объемная наука. Вы должны хорошо знать действующие законы – федеральные и республиканские, а также следить за инновациями в правовом поле Российской Федерации. Но главное – вам нужно научиться разговаривать с людьми, слушать и слышать их. Вы – главные проводники нашей политики в жизнь республики», – поделился с будущими исследователями политического поля своим видением их рабочих задач Фарид Мухаметшин, рассказав также о работе татарстанского парламента и напомнив о предстоящих выборах в Государственную Думу РФ.

Студенты же поинтересовались у Почетного Председателя Госсовета, как он пришел в политику, и поинтересовались усилиями Татарстана по комплексному развитию сельских территорий и сохранению населения на селе.

«Сегодня появляются новые возможности для инициативных людей, которые организуют малый и средний бизнес на селе и остаются на земле. Этот вопрос находится под контролем в Татарстане. В республике действует целый ряд мер господержки фермерского движения и частных подворий, реализуются госпрограммы, в рамках которого улучшается качество жизни сельчан», – заверил Фарид Мухаметшин.

«Встречи в рамках проекта „Персона“ проходят по инициативе регионального отделения партии „Единая Россия“. Участники – наша талантливая молодежь, которая будет жить и работать в завтрашнем дне. Сегодняшние участники встречи получают очень важную специальность. Они должны быть очень хорошо подготовленными людьми, быть в теме задач, которые решает Татарстан и страна в целом, помогать властям разных уровней находить решения в общении с людьми», – вновь заметил Почетный Председатель Госсовета (на это раз – в ходе общения с представителями СМИ) и подчеркнул, что подобные беседы со студентами будут организовываться и в дальнейшем.