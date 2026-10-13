Рациональный рост: в Татарстане число пользователей «Советник ПРО» выросло на 32

Интерес жителей Татарстана к услугам персонального инвестиционного консультирования продолжает уверенно расти. За последний год число клиентов сервиса «Советник ПРО» в республике увеличилось на 32%. Основным драйвером динамики стала столица региона: в Казани прирост составил 30%, а на город приходится большая часть всех клиентов сервиса в республике.

«Инвесторы в регионе рациональны и осторожны. В текущих макроэкономических условиях главной целью для них стала защита капитала от инфляции и фиксация хорошей доходности на фоне высоких ставок. Высокорисковые активы пользуются ограниченным спросом – инвесторы предпочитают понятные инструменты и сбалансированные портфели», – отметил в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет! Казань» инвестконсультант ВТБ Мои Инвестиции Рустем Миннигалиев.

Структура портфелей розничных инвесторов республики это наглядно демонстрирует: около 60% приходится на облигации и фонды денежного рынка. Оставшаяся часть распределяется между акциями крупных компаний и золотом.

Татарстан входит в топ-8 регионов России по числу частных инвесторов – в республике их более 1,25 млн человек. При этом местные жители демонстрируют высокий интерес к эмитентам «первого эшелона», которые «видны» им каждый день. Безусловным фаворитом остается «Татнефть» – акции компании хотя бы раз приобретали практически все местные инвесторы. Также высоким спросом пользуются облигации местных девелоперов и промышленных предприятий, например, КАМАЗа и Джи-Групп. Доверие к локальным брендам, которые можно «потрогать», в регионе традиционно выше.

При этом чаще всего инвесторы покупают бумаги и держат их в течение длительного времени, получая купонный и дивидендный доход.