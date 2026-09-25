Рабьо рассказал, как Зидан работает в сборной Франции

Фото: realmadrid.com

Футболист «Милана» и сборной Франции Адриен Рабьо перед матчем Лиги наций против Турции поделился мнением о начале работы Зинедина Зидана в национальной сборной.

«Мы работаем над новыми вещами вместе с нашим тренером, но у нас одна цель – побеждать. Наш тренер уделяет нам большое внимание в повседневной жизни. Иногда он очень тихий, но даже своим взглядом он нам очень помогает. Он легенда», – приводит слова Рабьо сайт УЕФА.



Зинедин Зидан стал тренером сборной Франции в конце июля.