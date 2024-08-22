«Работы хватит на всех»: какие вакансии ищут ветераны СВО и что им готовы предложить

В Казани сегодня прошла особенная ярмарка вакансий – подобрать себе работу могли участники СВО и члены их семей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ярмарка вакансий в Казани: новые возможности для участников СВО и их семей

В ярмарке приняли участие 23 крупных работодателя республики. Среди них такие известные предприятия, как заводы «Элекон», «Нэфис Косметикс», «Метроэлектротранс», «Казанькомпрессормаш» и другие.

Организовали мероприятие филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Татарстане, Министерство труда РТ и Центр занятости населения Казани.

Ярмарка развернулась сразу на двух площадках – в ДК Химиков и в помещении фонда «Защитники Отечества». Здесь расставили стенды с вакансиями от работодателей, проходили мастер-классы, где обучали, как находить работу онлайн, тренинги по прохождению собеседований, а также консультации специалистов.

Желающие могли пройти диагностику «мягких навыков» – тех качеств, которые помогают в работе и общении. Для гостей работала зона арт-терапии, где можно было снять стресс и раскрыть творческий потенциал. А для детей устроили отдельную развлекательную программу.

По словам Гузель Удачной, 83% подопечных фонда уже трудоустроены Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как долго ищут работу участники СВО?

Руководитель татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина сообщила – в среднем, поиск работы у вернувшихся с СВО занимает три с половиной месяца.

«Но большинство возвращается на прежние места работы. Сегодня мы пригласили не только тех, кто активно ищет работу, но и тех, кто хочет поменять ее на какую-то другую», – рассказала Удачина.

По ее словам, 83% подопечных фонда уже трудоустроены. Остальные – это в основном те, кто не работал до участия в СВО.

Организаторы подошли к делу ответственно. Еще до ярмарки они составили «портрет» типичного соискателя из числа участников СВО и отправили его в Министерство труда. Это помогло работодателям подготовить подходящие предложения.

«У кого-то есть инвалидность, у кого-то судимость – это непростые моменты при трудоустройстве. Поэтому работодатели приехали с уже готовыми предложениями, учитывающими особенности наших подопечных», – пояснила Удачина.

Ярмарка развернулась сразу на двух площадках – в ДК Химиков и в помещении фонда «Защитники Отечества» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Работы хватит на всех

Заместитель министра труда Татарстана Клара Тазетдинова рассказала в целом о ситуации на рынке труда.

«Сейчас в республике около 50 тысяч свободных рабочих мест. Почти половину из них – 20—25 тысяч – работодатели готовы предложить ветеранам СВО. Несмотря на то, что у кандидатов есть свои особенности и ограничения, их активно рассматривают на вакансии», – поведала Тазетдинова.

Интересно, что на некоторые позиции даже возникла конкуренция среди работодателей – одного кандидата готовы принять сразу шесть организаций!

«Это наша вторая специализированная ярмарка вакансий. Мы учли опыт первого раза и внесли изменения. Например, перенесли мероприятие в более удобное для участников место – помещение фонда "Защитники Отечества". Они часто бывают здесь, приходят с семьями», – рассказала Тазетдинова.

Клара Тазетдинова рассказала в целом о ситуации на рынке труда Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Организаторы позаботились и о безопасности соискателей.

«Мы провели мастер-класс о том, как не попасться на уловки недобросовестных работодателей. Рассказали, на что обращать внимание при выборе работы и в каких сферах чаще всего обманывают с зарплатой», – добавила Тазетдинова.

Заместитель министра отметила, что трудности с трудоустройством ветеранов СВО чаще связаны не с отсутствием вакансий, а с их особыми пожеланиями. Например, кто-то хочет работать вместе с боевым товарищем или ищет особый график.

Ветераны с особыми пожеланиями

На ярмарку приехали соискатели из 20 районов Татарстана. Их сопровождали социальные координаторы фонда, помогая сориентироваться в многообразии вакансий.

Руслан Голубь работает автослесарем, но хочет найти что-то другое Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Руслан Голубь приехал из Высокогорского района. Ему 45 лет, он служил по контракту с 2015 года и участвовал в СВО с самого начала. Сейчас Руслан работает автослесарем, но хочет найти что-то другое.

«Я ищу работу с графиком два дня через два. У меня двое маленьких детей, хочется проводить с ними больше времени. Кроме того, я занимаюсь патриотическим воспитанием молодежи, провожу "Уроки мужества" в школах. Нужен график, который позволит совмещать это с основной работой», – поделился он.

Руслану понравилась организация ярмарки.

«Здесь очень интересно и полезно. Я уже научился искать работу онлайн и узнал, как правильно проходить собеседования. И люди здесь такие общительные!» – рассказал Руслан.

Андрею Яковлеву из Казани 53 года. Осенью 2022 года он добровольно отправился на фронт.

Андрей Яковлев: «Раньше я работал в МЧС, в газоспасательной службе, подрабатывал курьером. Сейчас не могу поднимать тяжести» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Когда началась мобилизация, мне стало больно за страну. Сам пошел в военкомат, хотя уже немолод и со здоровьем не все гладко. Участвовал во взятии Авдеевки как штурмовик. В феврале 2023 получил ранение – осколок едва не задел артерию. Спасли, но позвонок оказался поврежден», – рассказал Андрей.

Теперь Андрею нужна новая работа.

«Раньше я работал в МЧС, в газоспасательной службе, подрабатывал курьером. Сейчас не могу поднимать тяжести. До льготной пенсии не хватает пары лет стажа. Надеюсь найти здесь подходящую вакансию», – признался военнослужащий.

Андрей очень благодарен фонду «Защитники Отечества».

«Не знаю, куда бы я обращался без них. Они помогают со всем – от бытовых вопросов до трудоустройства. Это настоящая забота, и мы, ветераны, очень это ценим», – подчеркнул Андрей.

Подобные ярмарки вакансий – отличная возможность для участников СВО найти достойную работу и вернуться к мирной жизни. Здесь они получают не только предложения от работодателей, но и полезные навыки, консультации специалистов и чувствуют поддержку общества.