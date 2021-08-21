Ремонтные работы в пестречинском кинотеатре «Батыр» выполнены на 75%

Капитальный ремонт в кинотеатре «Батыр» Пестречинского района Татарстана продолжается. На сегодняшний день работы выполнены на 75%. Об этом во время прямого эфира рассказал начальник отдела культуры исполкома района Азат Фазулзянов.

«На сегодняшний день ведутся ремонтные работы в кинотеатре „Батыр“, которые выполнены уже на 75%, несмотря на это кинопоказы продолжаются», — отметил спикер.

С июня месяца проходят киносеансы под открытым небом с выездом в населенные пункты района. Всего на сегодняшний день осуществлено 22 выезда с количеством зрителей 974 человека.

В пресс-службе района уточнили, что показы фильмов будут проходить до конца лета. «На время ремонта показ кино идет в здании районного Дома культуры, в летний период практикуем проказы под открытым небом. Так, на днях пестречинцы могли присоединиться к просмотру фильмов в селах Янцевары, Надеждино, Шали», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе муниципалитета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в течение трех лет кинотеатр занимал первые места по кинопоказам среди муниципальных районов РТ, поэтому на просьбу о капитальном ремонте власти республики отреагировали положительно. Ремонтные работы планируется завершить в этом году. По республиканской программе на обновление кинотеатра выделено 17 млн рублей.