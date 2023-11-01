Работы у входа в парк Горького в Казани обещают завершить до конца ноября

Павильон у входа в казанский парк имени М. Горького планируют доделать к концу ноября. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома столицы РТ.

Совсем скоро можно будет увидеть конкретные решения архитектуры, пишут в Комитете. Так, большие окна создадут эффект проницаемости, и площадка будет хорошо просматриваться, не загораживая формы.

На данный момент рабочие кладут брусчатку для стыковки с павильоном. Также рабочим остается посадить кустарники в кашпо и установить антипарковочные столбики.

Закончить работы планируется в ноябре, тогда же откроют подземный пешеходный переход.