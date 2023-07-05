Работы по строительству моста через Каму на обходе Нижнекамска и Челнов выполнены на 20%

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Техническая готовность моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов составляет 20%. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на выездном заседании комитетов Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию и по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Работы идут с опережением графика. Хотим на год раньше, в 2024 году, запустить рабочее движение по мосту», – сказал спикер.

В настоящее время возле эстакадных опор рабочие укрупняют металлические блоки пролетного строения моста. Уже в июле планируется поднять на стапельную площадку укрупненные части первого блока длиной 12 метров и массой 82 тонны. Всего предстоит собрать 130 блоков общей массой около 11 тыс. тонн.

По словам Мингазова, на участке также ведутся работы на подходах к мосту. Кроме того, дорожники укладывают земполотно и дорожную одежду на всем протяжении обхода. Земляные работы будут завершены в этом году.

Мост протяженностью 1,3 км возводят на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Его строительство началось в сентябре 2022 года.

Обход длиной более 81 км включает четырехполосную дорогу, 5 транспортных развязок, 10 мостов, 11 путепроводов и 5 пересечений в разных уровнях.