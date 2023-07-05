Работы по рекультивации иловых полей в Казани в 2023 году выполнят на 60%

Работы по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани до конца этого года будут выполнены на 60%. Полностью завершить рекультивацию планируется в 2024 году. Об этом сообщил парламентариям гендиректор компании «Ядран-Строй» Марат Хайруллин.

«Биологический этап останется на 2025 год. На данный момент выполнение составляет 40%. Задача по рекультивации – исключить возможное негативное воздействие иловых полей на Волгу», – рассказал спикер во время выездного заседания Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

По словам Хайруллина, за два года на рекультивацию было потрачено более 4 млрд рублей, на этот год выделено 1,2 млрд рублей. Общая стоимость реализации проекта составляет более 8 млрд рублей, уточнил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«За полвека на площади около 100 гектаров было накоплено 4 млн куб. метров илового осадка. Из-за расположения непосредственно в водоохранной зоне Волги этот объект представляет угрозу загрязнения поверхностных и подземных вод. В результате проведения работ будут улучшены экологические условия проживания 1,2 млн человек», – подчеркнул он.

Тарнавский добавил, что один из главных факторов загрязнения водных объектов – диффузные стоки сельскохозяйственных предприятий. Самую большую опасность представляют животноводческие стоки из-за высокого содержания в них азота, фосфора и серы.

«Один из вариантов, чтобы исключить такие стоки, это организация специальных лагун для навозохранения. Эффективным методом может стать создание водоохранных защитных лесных полос вдоль берегов водных объектов», – отметил замминистра.

В республике уже проведена работа по резервированию земельных участков для создания водоохранных лесных насаждений на площади более тысячи гектаров, заметил он.

Кроме того, министерство предложило Правительству России реализацию комплексного проекта «Улучшение экологического состояния рек и водоемов РТ» на пилотном объекте – реке Казанке.