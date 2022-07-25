Работы по реконструкции и модернизации казанских дорог завершены на 69%

Работы по реконструкции и модернизации дорог в Казани завершены на 69% от запланированного объема. Такие данные на деловом понедельнике привел заместитель руководителя исполкома столицы РТ Игорь Куляжев.

Он отметил, что работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Работы по реконструкции и модернизации дорожной сети выполнены на 69%, на 24 участках из 86 завершены комплексные работы, включая установку дорожных знаков, ремонт покрытия, организацию остановочных павильонов. Также нанесено 96% дорожной разметки», – отметил Куляжев.

Он добавил, что работы по нацпроекту идут на шести участках дорог города общей протяженностью 8,5 км: по улицам Амирхана, Четаева, Центральной в жилом массиве Салмачи, на улицах Энергетиков, Восход, Николая Ершова.

Общая сумма ассигнований (по нацпроекту и из средств республики) на модернизацию и строительство казанской дорожной сети достигает 23,6 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.

