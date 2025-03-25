Работы по расширению до четырех полос участков трассы М7 в РТ выполнены на 63%

Работы по расширению с двух до четырех полос участков трассы М7 в Татарстане на скоростном маршруте «Казань – Екатеринбург» выполнены на 63%. Реконструкция ведется на 1061 – 1155 и 1161 –1166 км автодороги, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Работы по устройству основания дорожной одежды практически выполнены. Уже уложено 880 тыс. тонн асфальтобетона из предусмотренных проектом 1,2 млн тонн. Также на участке предстоит построить и реконструировать 11 транспортных развязок и путепроводов», – отметили в ведомстве.

Полностью готовы семь путепроводов. Их возвели на 1061 км в Набережных Челнах, на 1079, 1100 и 1110 км в Мензелинском районе, а также на 1136, 1153 и 1161 км в Актанышском районе. Кроме того, продолжается строительство еще четырех путепроводов на 1105, 1119, 1126 и 1141 км трассы М7.

Предусмотрено также строительство шести мостов. Из них полностью готовы четыре моста: через реку Шильнебашка в Тукаевском районе, через Ашпалинку, Мензелю и Дарьянку в Мензелинском районе.

Продолжается строительство мостов через реки Ик на 1127 км и Сюнь на 1162 км автодороги М7. На мосту через реку Ик рабочие завершили сборку металлического пролетного строения и в ближайшее время приступят к его надвижке на опоры моста.

Все работы планируется завершить с опережением графика уже в 2025 году.

Всего в России в этом году планируется расширить до четырех полос около 290 км федеральных трасс.

«В дорожной деятельности одной из важных задач остается расширение дорожной части. Такая работа необходима в условиях роста автомобилизации и интенсивности движения, повышения мобильности населения, а также для разделения встречных потоков и снижения количества ДТП. Правительство РФ совместно с Федеральным дорожным агентством контролирует этот процесс и системно занимается этой работой», – заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, более 89 км расширят во время реконструкции, еще 200 км – после капремонта.

Руководитель Росавтодора Роман Новиков добавил, что совершенствованию дорожной инфраструктуры способствует и развитие внутреннего туризма в России.

«Важно обеспечить удобный доступ в том числе к памятникам культуры и истории, мемориальным комплексам», — пояснил он.