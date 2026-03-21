Работы по программе «Наш двор» в Татарстане стартуют в начале апреля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Строительные работы по программе «Наш двор» в Татарстане должны стартовать 1 апреля. Об этом на традиционном республиканском совещании рассказала руководитель департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Арина Петрова.

Провел совещание с подключением по видео-конференц-связи всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Задача по согласованию протоколов общих собраний собственников, затронутая в трех предыдущих докладах по программе, успешно завершена. «Теперь у нас есть официальное согласие от жителей на проведение работ по благоустройству», – подчеркнула докладчица.

Следующий этап – это подготовка итоговых схем благоустройства для предстоящих встреч с жителями. На данный момент все 560 схем загружены на проверку. Технический заказчик и подрядчики по освещению проверяют 29% схем, а еще 20% находятся на доработке после получения замечаний.

«<...> наличие замечаний может потребовать дополнительного времени на их исправление. Все схемы необходимо проверить, устранить замечания и принять до 27 марта», – обратила внимание Арина Петрова.

Все данные от ресурсоснабжающих организаций, которые параллельно будут проводить работы во дворах, уже получены. Сейчас можно приступать к формированию графиков проведения дорожных работ и работ по наружному освещению по программе.

Ряд районов уже завершили эту работу: восемь муниципалитетов подготовили графики дорожных работ (речь идет о 35% дворовых территорий), четыре – графики работ по наружному освещению (это 27% от общего числа дворов).

«Финальный срок – 27 марта. На эти графики у нас опираются поставщики и производители детского и уличного оборудования. Кроме того, сроки озвучиваются жителям дворов в ответ на их обращения. Очень важно соблюдать эти сроки и не уходить от них», – заметила глава департамента программ развития городской среды.

Она уточнила, что «ближайшие» строительные работы по программе должны начаться 1 апреля в Набережных Челнах и 6 апреля в Казани.

Кроме того, в рамках подготовки графиков дорожных работ определяются первоочередные дворы, где в ближайшую неделю уже должна начаться подготовка территорий к обновлению. Речь идет о демонтаже и вывозе незаконных построек (и приведении законных построек в порядок), вырубке и вывозе аварийных деревьев, демонтаже и вывозе за три дня ненормативного оборудования, а также о заблаговременном вывозе снега с зеленых зон (последний пункт является опциональным), перечислила Петрова.

При этом она констатировала, что зачастую незаконные постройки вовремя не сносятся, а спиленные деревья и ненормативное оборудование не вывозятся. «<...> были случаи игры детей на демонтированном и невывезенном оборудовании прямо в момент стройки», – привела пример представитель Института развития городов РТ.

«Следующий важный этап – это презентация итоговых схем благоустройства жителям перед стартом работ, примерно за неделю. Тут прошу районные администрации начать формировать список встреч с жителями по первоочередным объектам в соответствии с графиком по дорожным работам», – добавила она.

Вместе с тем производство детского и спортивного оборудования, а также уличной мебели набирает обороты. В начале апреля в «Татлизинге» состоится отчетное совещание со всеми производителями. Тогда же начнутся контрольные выезды кураторов на производства для подтверждения заявленных объемов согласно плану производства.