Работы по программе «Наш двор» в Елабуге завершены на 80%

По республиканской программе Раиса Татарстана «Наш двор» в Елабуге реконструируют 14 дворов. Лимит выделенных от республики средств составляет 133 млн рублей.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района, на данный момент дорожные работы выполнены на 81%, обновление освещения произведено на 80%, малые архитектурные формы установлены на 60%.

По десяти дворовым территориям дорожные работы уже завершены, а в трех дворах еще продолжаются. В десяти дворах пока не выполнены работы по установке игровых и спортивных площадок.

В трех дворах осталось забетонировать площадки под крупногабаритный мусор: на Окружном шоссе у домов №35 и 37 и на улице Разведчиков у дома №54. В десяти дворах планируется завезти грунт и провести чернение.

Во дворах на проспекте Мира, улицах Булгар и Чулман работы начались позже, поскольку в них шла плановая замена сетей ресурсоснабжающей организацией.

«Материалы есть, поставки своевременные. Мы в зеленой зоне в республике по установке малых архитектурных форм. Скамейки и урны устанавливаются», — сообщил заместитель руководителя исполкома Елабужского района по инфраструктурному развитию Андрей Томилин.

Руководитель отметил, что взамен демонтированных в этом году установлены 80 новых скамеек и урн.

Республиканская программа «Наш двор» была инициирована Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в 2020-м. В этом году на реализацию программы выделено 10 млрд рублей.