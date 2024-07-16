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Работы по программе «Наш двор» в Елабуге завершены на 80%
По республиканской программе Раиса Татарстана «Наш двор» в Елабуге реконструируют 14 дворов. Лимит выделенных от республики средств составляет 133 млн рублей.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района, на данный момент дорожные работы выполнены на 81%, обновление освещения произведено на 80%, малые архитектурные формы установлены на 60%.
По десяти дворовым территориям дорожные работы уже завершены, а в трех дворах еще продолжаются. В десяти дворах пока не выполнены работы по установке игровых и спортивных площадок.
В трех дворах осталось забетонировать площадки под крупногабаритный мусор: на Окружном шоссе у домов №35 и 37 и на улице Разведчиков у дома №54. В десяти дворах планируется завезти грунт и провести чернение.
Во дворах на проспекте Мира, улицах Булгар и Чулман работы начались позже, поскольку в них шла плановая замена сетей ресурсоснабжающей организацией.
«Материалы есть, поставки своевременные. Мы в зеленой зоне в республике по установке малых архитектурных форм. Скамейки и урны устанавливаются», — сообщил заместитель руководителя исполкома Елабужского района по инфраструктурному развитию Андрей Томилин.
Руководитель отметил, что взамен демонтированных в этом году установлены 80 новых скамеек и урн.
Республиканская программа «Наш двор» была инициирована Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в 2020-м. В этом году на реализацию программы выделено 10 млрд рублей.
Фотографии предоставлены пресс-службой Елабужского района РТ.
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