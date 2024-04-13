Работы по программе «Наш двор» стартовали в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске

В Казани, Набережных Челнах и Нижнекамском районе стартовали дорожные работы по программе «Наш двор». Об этом рассказала на совещании в Доме Правительства РТ руководитель департамента программ развития городской среды Фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, совещание в режиме ВКС со всеми районами провел Раис республики Рустам Минниханов.

По словам Петровой, в 61 дворе рабочие разбирают бортовые камни, демонтируют асфальт. Также ведется разбивка территорий по проектным решениям. В то же время ведется производство необходимого оборудования. 10% от необходимого объема уже размещено на складах. До 1 июля они должны быть полностью заполнены детским, уличным и спортивным оборудованием.

Также организуются встречи с представителями сетевых и подрядных организаций, посвященные доработке проектов.

Представитель Института развития городов отметила, что с начала года зарегистрировано 681 обращение от жителей. При этом порядка половины из них получены за предыдущие две недели. В марте больше всего вопросов было связано с презентацией итоговых схем, в настоящее время — с дорожными работами. Ряд обращений также касается дворов, которые были благоустроены в предыдущие годы.

«Рустам Минниханов поручил усилить контроль за качеством ремонта и при необходимости предъявлять требования подрядчикам в рамках гарантийных обязательств», — рассказали в пресс-службе Раиса.