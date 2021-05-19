Работы по программе «Наш двор» до конца мая начнутся в 297 дворах Татарстана

До конца мая по президентской программе «Наш двор» начинаются строительные работы в 32 муниципальных образованиях Татарстана. Подрядчики по дорожным работам приступают к благоустройству в 297 дворах, сообщает пресс-служба программы.

Работы по программе «Наш двор» стартуют в 86 дворах Казани, не отстают и районы республики. В 42 и 29 дворах Нижнекамского и Альметьевского районов соответственно уже начинается благоустройство, выходят на стройку и в остальных 29 муниципальных образованиях.

В этом году по программе «Наш двор» в республике будут благоустроены 1074 двора. Паспорт с финальной схемой благоустройства размещают во дворах за три дня до начала работ и публикуют на сайте dvor.tatar. Узнать, отремонтируют по программе, можно на сайте dvor.tatar. Если двор вошел в список на 2022-2024 годы, жители вместе с соседями могут напрямую повлиять на очередность проведения ремонтных работ. Для этого нужно принять участие в голосовании за топ-200 дворов, которые войдут в перечень ремонтируемых в следующем году.

Проголосовать можно за дворы и парки, которые благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Голосование проходит до 30 мая на портале Госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ».