Работы по проекту «Наш двор» в Зеленодольском районе преодолели экватор

Благоустройство дворов по республиканской программе «Наш двор» в Зеленодольском районе Татарстана перешло экватор. В целом работы по всем дворам планируется завершить до конца августа, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев ознакомился с капитальным ремонтом многоквартирных домов и благоустройством дворов.

Всего в этом году будет отремонтировано 42 дома и 58 дворов в Зеленодольске, Васильеве, Осинове, Нижних Вязовых, Айше, Нурлатах, Бело-Безводном, Протопоповке, Бишне и Больших Яках.

«Очень важно выполнить работы качественно и в срок. Необходимо также предусмотреть благоустройство территории, привести в порядок насаждения, облагородить клумбы», — отметил Михаил Афанасьев.

В перечень работ по капремонту входит приведение в порядок подъездов, крыш, фасадов, подвалов, фундамента, систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и так далее.

При обновлении дворов выполняются дорожные работы, замена уличных фонарей, установка малых архитектурных форм — детских площадок, горок, качелей, а также скамеек.

Сегодня на всех объектах полных ходом идет работа, завершение во дворах с учетом погодных условий планируется до конца летнего периода, окончание работ по капремонту домов — до конца текущего года.

Помимо прочего, накануне Михаил Афанасьев посетил дом №16 по улице Заикина, где после проливного дождя вода оказалась в квартирах жителей. Затяжной ремонт кровли заставил нервничать жителей двух подъездов. Из-за сдвига сроков капитального ремонта и незакрытой кровли после сильного ливня вода просочилась в квартиры.

«Вы о людях подумали? Сейчас я специально приехал, и не вижу, чтобы работа здесь кипела! — высказал претензии генподрядчику Афанасьев. — Если не можете организовать работу, сами лезьте на крышу и закрывайте кровлю. Дождь снова обещают. Прогноз погоды смотрели?».

Глава района поручил рассмотреть обращения всех жильцов и возместить ущерб.

Жильцы иногда задают вопросы и по программе «Наш двор». «Если они возникают, кого-то что-то не устраивает, то договариваемся с подрядчиками, выезжаем на место. Сильных разногласий пока не возникало», — пояснили в пресс-службе.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.