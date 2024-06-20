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Работы по проекту «Наш двор» в Зеленодольском районе преодолели экватор
Благоустройство дворов по республиканской программе «Наш двор» в Зеленодольском районе Татарстана перешло экватор. В целом работы по всем дворам планируется завершить до конца августа, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.
Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев ознакомился с капитальным ремонтом многоквартирных домов и благоустройством дворов.
Всего в этом году будет отремонтировано 42 дома и 58 дворов в Зеленодольске, Васильеве, Осинове, Нижних Вязовых, Айше, Нурлатах, Бело-Безводном, Протопоповке, Бишне и Больших Яках.
«Очень важно выполнить работы качественно и в срок. Необходимо также предусмотреть благоустройство территории, привести в порядок насаждения, облагородить клумбы», — отметил Михаил Афанасьев.
В перечень работ по капремонту входит приведение в порядок подъездов, крыш, фасадов, подвалов, фундамента, систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и так далее.
При обновлении дворов выполняются дорожные работы, замена уличных фонарей, установка малых архитектурных форм — детских площадок, горок, качелей, а также скамеек.
Сегодня на всех объектах полных ходом идет работа, завершение во дворах с учетом погодных условий планируется до конца летнего периода, окончание работ по капремонту домов — до конца текущего года.
Помимо прочего, накануне Михаил Афанасьев посетил дом №16 по улице Заикина, где после проливного дождя вода оказалась в квартирах жителей. Затяжной ремонт кровли заставил нервничать жителей двух подъездов. Из-за сдвига сроков капитального ремонта и незакрытой кровли после сильного ливня вода просочилась в квартиры.
«Вы о людях подумали? Сейчас я специально приехал, и не вижу, чтобы работа здесь кипела! — высказал претензии генподрядчику Афанасьев. — Если не можете организовать работу, сами лезьте на крышу и закрывайте кровлю. Дождь снова обещают. Прогноз погоды смотрели?».
Глава района поручил рассмотреть обращения всех жильцов и возместить ущерб.
Жильцы иногда задают вопросы и по программе «Наш двор». «Если они возникают, кого-то что-то не устраивает, то договариваемся с подрядчиками, выезжаем на место. Сильных разногласий пока не возникало», — пояснили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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