Работы по обновлению здания Национального музея РТ займут минимум 5-7 лет

Работы по обновлению здания Национального музея РТ, включая проектно-изыскательские работы и непосредственно ремонт, займут минимум 5-7 лет, считает генеральный директор музея Айрат Файзрахманов.

«Этот процесс должен идти поэтапно. У нас большой комплекс зданий, основное здание включает в себя два крупных здания в составе, по сути дела, оно делится на два крыла. Поэтому все будет двигаться поэтапно: и проектно-изыскательские работы, и, если примется решение, ремонт. Это как минимум горизонт 5-7 лет», – предположил директор музея.

Задача такая действительно стоит, но многое упирается в проектно-изыскательские работы, после чего предстоит произвести финансовую оценку работ – первые шаги именно такие.

«В свое время проекты были, но они не были реализованы по разным объективным причинам. Сейчас мы должны заново запустить процесс проектно-изыскательских работ», – рассказал Файзрахманов.

В интервью «Татар-информу» директор Национального музея Татарстана отмечал, что здание существует уже более 200 лет – это один из немногих сохранившихся крупных гостинодворских комплексов России, который существует на крупном торговом месте, которое, в свою очередь, существует по давности наравне с Казанским Кремлем.