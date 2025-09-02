news_header_top
Общество 2 сентября 2025 13:32

Работы по электроосвещению участков реконструкции трассы М7 в РТ выполнены на 80%

Строительство линий электроосвещения на участках реконструкции трассы М7 «Волга» в Татарстане выполнено на 80%. Работы проводятся на отрезках 1061 – 1155 и 1161 – 1166 км по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Освещение установят на мостах, путепроводах и транспортных развязках. Всего на участках реконструкции проектом предусмотрено около 165 км линий электроосвещения. Дорожникам предстоит смонтировать более 4,4 тыс. опор и установить свыше 4,5 тыс. светодиодных светильников», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Светильники подключат к автоматизированной системе управления наружным освещением с графиком включения-отключения и регулировкой яркости света. Такие светильники в два раза меньше потребляют электричество, а их светопередача в три раза выше.

На участках реконструкции рабочие также завершают установку барьерного ограждения на мостах, путепроводах, транспортных развязках и на основной дороге для разделения транспортных потоков. Всего необходимо смонтировать более 85 км осевого и 113 км краевого барьерного ограждения.

Кроме того, на проезжую часть уже нанесли разметку из термопластика и установили более 2 тыс. дорожных знаков.

Все работы по реконструкции участников трассы М7 общей протяженностью 96,6 км планируется завершить до конца этого года.

Строительство линий электроосвещения соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, комиссию Госсовета РФ по данному направлению возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.

