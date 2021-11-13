Работы на придомовых территориях Пестречинского района завершены на 100%

В Пестречинском районе Татарстана совместно с представителями Фонда «Институт развития городов РТ» был организован выезд на придомовые территории, которые были благоустроены по президентской программе «Наш двор» в 2021 году. В этом году в муниципалитете отремонтировано 19 дворов в селах Кулаево, Пановка и Шигалеево.

«Были выявлены замечания по дорожному покрытию, строительному мусору. В некоторых дворах осталось старое оборудование — сушилки для белья, игровые элементы на площадках. Его нужно будет окончательно демонтировать и убрать», — объяснил ИА «Татар-информ» начальник Департамента ЖКХ исполкома района Данис Тазиев.

По словам собеседника агентства, в ближайшее время также необходимо устранить замечания по новому игровому оборудованию.

Фото: © пресс-служба Пестречинского района РТ

Работы во всех дворах завершены на 100%, однако не все дворы прошли приемку. «Подрядчик должен устранить недостатки по оборудованию. Сейчас ожидается протокол данного совещания, замечания будут устранены», — отметил Тазиев.

Работы на дворовых территориях будут продолжены. «Дворы необходимо озеленять, высадить новые деревья, газон. Эта работа будет выполнена на следующий год», — добавил начальник Департамента ЖКХ исполкома Пестречинского района.