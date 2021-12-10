Работы на конкурс видеороликов «Мин яратам сине, Татарстан» принимаются до 17 декабря
До 17 декабря принимаются заявки на республиканский конкурс видеороликов «Мин яратам сине, Татарстан». Его проводит Общественная палата РТ при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
В снятом видео должно быть рассказано, чем его автор дорожит в своей малой родине и о чем бы он в первую очередь рассказал гостям Татарстана. «Постарайтесь лаконично и ярко рассказать с помощью видео о том, без чего вы не представляете Татарстан», — сообщают организаторы потенциальным участникам конкурса. Они также добавляют, что из этих личных историй и впечатлений «может сложиться уникальный рассказ о республике, ее людях, достопримечательностях».
Оригиналы видеороликов можно присылать на электронный адрес oprt.tatar@yandex.ru в формате MPEG4 или AVI в срок до 17 декабря. Ролики можно снимать в двух форматах — до трех и до одной минуты.
Ролики можно размещать в открытых аккаунтах в социальных сетях с такими хэштегами, как #МинЯратамСинеТатарстан, #ГодРодныхЯзыковРТ и #15летОПРТ.
В конкурсе могут принять участие все, кто умеет снимать и монтировать видео, — как отдельные любители видеосъемки, так и творческие коллективы. Возраст участников не ограничен.
Победители будут определены 24 декабря 2021 года. Общий призовой фонд конкурса составляет 540 тыс. рублей. В каждом из двух форматов видеороликов будут определены три победителя. Завоевавшие первое место получат по 120 тыс. рублей, второе место — по 100 тыс. рублей, третье место — по 50 тыс. рублей.
Ознакомиться с положением о конкурсе и получить подробную информацию можно по ссылке.