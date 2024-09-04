Работы фотографов «Татар-информа» вошли в альбом «Танковый кулак России»

Работы двух фотографов «Татар-информа» включены в книгу-альбом «Танковый кулак России», посвященный выпускникам Казанского танкового училища. Издание вышло в свет благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в информагентстве.

«Хочу поблагодарить фотографов ИА „Татар-информ“ — Владимира Васильева, его снимки 2009 года вошли в эту книгу, и Михаила Захарова. Михаил Захаров снимал события на Донбассе. Его снимки тоже вошли в эту книгу как усиливающие контент нашей эпохи, нашего времени», — сообщил руководитель Ассоциации поддержки культурных инициатив «МИР» Евгений Кулешов.

Ассоциация стала победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году. Альбом «Танковый кулак России» вышел в свет в 2024 году тиражом 1 тыс. экземпляров. Книга повествует об истории образования Казанского танкового училища, периодах царского времени, гражданской и Великой Отечественной войн, советского и современного времени.

Страницы издания рассказывают о традициях училища, о присяге, об учебном процессе, о практических занятиях на танкодроме. Отдельный раздел посвящен участникам и героям специальной военной операции.

«В издание вошли снимки, сделанные мною в феврале 2019 года на праздновании 100-летия танкового училища. На торжественное мероприятие тогда были приглашены журналисты. Нам рассказали о работе училища и об организации учебных процессов», — пояснил после пресс-конференции Владимир Васильев.

Фотограф «Татар-информа» Михаил Захаров побывал на Донбассе в начале 2023 года. Он сделал серию фотоснимков в одном из прифронтовых населенных пунктов, в нескольких километрах от линии фронта.