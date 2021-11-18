Работу волонтерских центров «Единой России» обсудили в Москве с участием Мухаметшина

О лучших практиках работы волонтерских центров «Единой России» рассказали сегодня на совещании, которое провел секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В работе совещания принял участие секретарь ТРО ВПП «Единая Россия», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Наши волонтеры перевезли 11 тыс. врачей, в том числе почти 2,5 тыс. были обеспечены транспортом со стороны депутатов партии разных уровней. За последнюю неделю благодаря такой работе потребность в транспорте во всех регионах обеспечена почти на 100%», – сказал Турчак.

По его словам, на минувшей неделе волонтеры «Единой России» отвезли 33 тыс. лекарственных наборов людям, проходящим лечение от коронавируса. Медработникам передано 10,5 тыс. продуктовых наборов и более 140 тыс. комплектов горячего питания.

Ранее «Единая Россия» перезапустила работу своих центров одновременно с новой волной пандемии. Доставка лекарств и продуктов, сдача антиковидной плазмы, автоволонтерство, помощь в больницах и МФЦ, передача в клиники СИЗов и медоборудования – основные направления работы обновленных волонтерских центров.

Волонтеры «Единой России» в Казани не остались в стороне от этой работы. По поручению секретаря местного отделения партии Ильсура Метшина в помощь медикам выделено 35 служебных автомобилей для вызовов к пациентам на дом.

Напомним, первый волонтерский центр «Единой России» в Казани был открыт в марте 2020 года. В первую волну пандемии активисты местного отделения партии оказали помощь медучреждениям города на сумму более 1,5 млн рублей. Также единороссы Казани в рамках благотворительной акции «Помоги учиться дома» передали более 200 компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей.