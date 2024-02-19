Работу Татарстана в Лисичанске проверил федеральный замминистра строительства и ЖКХ

Одно из перспективных направлений развития Лисичанска – социальная ипотека, разработанная специально для новых российских регионов. Местное население и все те, кто захочет стать жителем города, в обозримом будущем смогут приобрести квартиры по максимально низкой ставке в 2 процента.

Об этом, в ходе своего очередного рабочего визита в Лисичанск, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Валерий Леонов.

Однако прежде, чем внедрить на территории программу льготной ипотеки, шефу-региону, местной администрации, министерствам и ресурсным организациям Луганской народной республики, предстоит вернуть Лисичанск в мирное русло – восстановить инфраструктуру и обеспечить населению комфортные условия для проживания.

Фото: © «Татар-информ»

Об уже проделанной в этом направлении работе федеральному замминистра отчитались руководители коммунальных и подрядных организаций. В частности, Леонов заслушал отчеты о ходе восстановления систем центрального водо-и-электроснабжения. Особое внимание было уделено вопросам запуска котельных и подачи тепла в жилые дома и социальные учреждения. Только шеф-регион к отопительному сезону 2023-2024 годов, силами предприятия «Евро-Тех», подготовил 100 многоэтажек, аварийные бригады республики выполнили ремонт систем теплоснабжения еще в 31 доме.

В целом о ситуации, складывающейся в городе на текущий момент Валерию Леонову, рассказал вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, обозначив в своем докладе проблемные моменты, препятствующие темпам проведения восстановительных работ. Как результат, по поручению Леонова, в Лисичанске создан оперативный штаб, задача которого в максимально короткие сроки решить все острые вопросы.

Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства было дано поручение сформировать программу развития города с перспективой до 2030 года и составить список приоритетных задач, касающихся восстановления жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и возведения жилья, развития социальной сферы, а также восстановления автомобильных дорог.

В завершении своего визита в Лисичанск Валерий Леонов осмотрел несколько жилых домов, подготовленных Татарстаном к подаче тепла, а также ознакомился с ходом работ по прокладке водовода в одном из городских микрорайонов.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого