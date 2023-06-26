«Работу необходимо продолжать»: площадь парков и скверов в Казани выросла втрое

Площадь общественных пространств в Казани с 2012 года выросла в три раза. Если раньше насчитывались 174 гектара под парки и скверы, то на сегодняшний день площадь составляет 531 гектар, заявил на деловом понедельнике мэр Ильсур Метшин.

«Работу по созданию и благоустройству скверов необходимо продолжать. Где-то мы пересматриваем пространства. По-новому смотрим на привычные территории. Если год назад по Ленинской дамбе прогуливаться было сомнительным удовольствием, то на сегодняшний день создан пешеходный веломаршрут. А рыболовецкий полуостров просто не узнать! Спасибо Комитету благоустройства, которые сделали дизайн и превратили полуостров в уже излюбленное место нашей столицы», — отметил он.

Мэр заметил, что для Казани важен принцип полицентричности, чтобы каждый район имел свою «изюминку» и каждое общественное пространство было индивидуальным.

По словам мэра, на ряде благоустроенных территорий Казани отдается «дань прошлому». «Воссоздавая исторический облик Юнусовской площади в Старо-Татарской слободе, важно не потерять связь с нашим прошлым», — подчеркнул руководитель города.

Благоустраиваются и сложные общественные пространства как, например, заболоченная территория бульвара Серова.

«Это наследие советского прошлого, когда труба канализационного и ливневого коллектора обрывается на полпути и десятками лет скапливалась заболоченная территория. Нашли инженерные решения. На сегодняшний день данная территория осушается. Надеемся, что в жизни парки будут еще красивее, чем на рисунках», — заключил градоначальник.

Ранее в мэрии Казани презентовали эскиз обновленного фонтана в парке «Сад рыбака».